Das NBA-All-Star-Game präsentiert sich in einem neuen Format. In einem Mini-Turnier setzen sich «die Alten» um Stephen Curry und Kevin Durant durch.

1/5 Stephen Curry (2.v.r.) und Kevin Durant (r.) gewinnen mit den «OGs» das All-Star-Game der NBA. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick «OGs» gewinnen All-Star-Game der NBA mit neuem Format

Neues Konzept: Mini-Turnier mit vier Mannschaften statt Einzelspiel

Stephen Curry trifft vier Drei-Punkte-Würfe, einen von der Mittellinie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Team der «Alten», der sogenannten «OGs» («Original Gangsters»), gewinnt am Sonntag das All-Star-Game der NBA, das von der Einführung eines neuen Formats geprägt ist, das einer Veranstaltung, die in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, wieder mehr Würze verleihen soll.

Im Final triumphiert die Traumbesetzung mit Stephen Curry, Kevin Durant (beide 36) und James Harden (35) mühelos über die Global Stars (41:25), eine Formation mit internationalem Flair um den Franzosen Victor Wembanyama (21), der im Final bester Skorer seines Teams ist (11 Punkte).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neuer Modus für mehr Attraktivität?

Die NBA, die immer wieder wegen des mangelnden sportlichen Interesses am All-Star-Spiel kritisiert wurde, hat sich ein neues Konzept einfallen lassen, um die Veranstaltung wiederzubeleben. So ersetzt sie das Einzelspiel zwischen zwei Mannschaften durch ein Mini-Turnier mit vier Mannschaften, mit Halbfinal und Final.

Neu ist auch, dass drei der Teams aus All-Stars bestehen, während das vierte Team aus hoffnungsvollen Talenten der Liga im ersten oder zweiten Jahr zusammengesetzt ist. Letzteres qualifizierte sich, indem es am Freitag den Jugendwettbewerb Rising Stars gewann.

James sagte kurzfristig ab

Im Final erholen sich die Global Stars nie vom Blitzstart der OGs, einem 11:0, das durch acht Punkte in Folge von Bostons Guard Jayson Tatum (26) in die Wege geleitet wird. Dieser wird zwar Topskorer des Spiels (15 Punkte), aber sein Teamkollege Stephen Curry (12) wird zum besten Spieler des Spiels gewählt. Der Guard der Golden State Warriors verwöhnt das Publikum mit seinen Drei-Punkte-Würfen und trifft vier Mal.

Einziger Wermutstropfen ist die Abwesenheit von LeBron James (40), der nur wenige Minuten vor Anpfiff bekanntgab, erstmals seit 20 Jahren nicht teilzunehmen. James verzichtete, um seinen empfindlichen Knöchel zu schonen.