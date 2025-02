Kyshawn George sammelt munter Punkte, seine Wizards verlieren am Ende dennoch. Derweil verpasst Clint Capela erneut ein Spiel der Atlanta Hawks.

1/4 Kyshawn George (M.) ist einer der Aktivposten seines Teams. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Atlanta Hawks, bei denen Clint Capela weiter fehlt, verlieren gegen die New York Knicks 148:149 nach Verlängerung. Auch die Washington Wizards mit Kyshawn George unterliegen in der Overtime.

Atlanta verpasst es, sich für die starke Aufholjagd im Madison Square Garden zu belohnen. Zehn Sekunden vor Schluss liegen die Gäste aus dem US-Bundesstaat Georgia noch mit sechs Punkten zurück, erzwingen aber durch einen Schlusseffort mit einem Drei-Punkte-Wurf und drei verwandelten Freiwürfen die Verlängerung. In dieser können sie die 148:147-Führung kurz vor Schluss nicht über die Zeit bringen. Für die Hawks geht mit der Auswärtsniederlage eine kurze Serie von drei Siegen in Folge zu Ende.

45. Niederlage für Wizards

Clint Capela trat die Reise nach New York an, was Hoffnungen auf ein Comeback schürte. Vor Spielbeginn wird der Genfer dann aber doch als «inaktiv» gemeldet. Damit verpasst der 30-Jährige, den zunächst Rückenprobleme geplagt hatten, die letzten neun Spiele seines Teams.

Bei den Washington Wizards erzielt Kyshawn George zum vierten Mal in Folge mehr als 10 Punkte. Der 21-jährige Walliser ist mit 14 Punkten und 9 Rebounds einer der Aktivposten seines Teams. Dennoch kassieren die Wizards beim 130:134 n.V. gegen die Indiana Pacers bereits die 45. Niederlage der Saison. Mit nur neun Siegen bleibt Washington das aktuell schwächste Team der NBA.