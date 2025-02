Luka Doncic hat in der Nacht auf Dienstag sein Debüt im Lakers-Trikot gefeiert. Vor den Augen diverser Weltstars läuft allerdings noch nicht alles nach Wunsch.

Dirk Nowitzki, Adele und Floyd Mayweather sitzen im Publikum

Auch Dirk Nowitzki (46) wollte beim Highlight in Los Angeles unbedingt dabei sein, und das Basketballidol wurde nicht enttäuscht. Vor den Augen seines früheren Teamkollegen hat Luka Doncic (25) nach dem spektakulären Wechsel von den Dallas Mavericks zu den LA Lakers ein erfolgreiches Debüt für seinen neuen Klub gegeben. Die Kalifornier gewinnen in der NBA gegen Utah Jazz nach einer dominanten Vorstellung 132:113, Doncic gelingt dabei noch nicht alles.

Nowitzki, Klubheld und Berater der Mavericks, sitzt bei der Premiere auf der Tribüne. «Ich werde mein Leben lang ein Mav sein, aber ich musste meinen Jungen Luka Doncic im ersten Spiel seines neuen Kapitels unterstützen», schreibt der Deutsche vor Spielbeginn bei X.

«Das bedeutet mir viel. Er ist ein Freund, ein Mentor», sagt Doncic über Nowitzki. Es habe «viel Lärm» bei seiner Vorstellung in der Halle gegeben, «das war ein spezieller Moment». Doncic hebt hervor, wie gut er von Klub und Fans aufgenommen worden sei.

Viele Weltstars sehen Doncic-Debüt

Jeder Zuschauer findet in der Crypto.com Arena ein gelbes Doncic-Shirt auf seinem Platz vor, der zuletzt angeschlagene Point Guard steht direkt in der Startaufstellung. Seine ersten Punkte im Trikot der Lakers verbucht der Slowene bei einem Dreier zum 14:10, im weiteren Spielverlauf hat Doncic von «Downtown» aber grosse Probleme. Nur einer von sieben Würfen fällt, der Neuzugang beendet das Spiel bei 23:33 Minuten Einsatzzeit mit 14 Punkten, fünf Rebounds und vier Assists. Im letzten Viertel kommt der 25-Jährige nicht mehr zum Einsatz.

Acht Tage vor seinem ersten Einsatz für LA hat Dallas seinen Franchise-Player Doncic in einem Blockbuster-Deal an die Lakers abgegeben. Die Mavericks erhielten im Gegenzug unter anderem Anthony Davis (31). Auch Nowitzki, der in Dallas eine Saison mit Doncic zusammengespielt hatte, war vom Trade überrascht.

Viele Stars wollen dabei sein, als Doncic erstmals für die Lakers das Parkett betritt. Unter anderem Sängerin Adele, der frühere Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr., Schauspieler Will Ferrell und Musiker Flea sitzen im Publikum.