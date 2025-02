1/5 Die Fans von Luka Doncic errichten eine Gedenkstätte vor der Arena. Ihr Liebling wurde am Samstag zu den Los Angeles Lakers getradet. Foto: IMAGO/Imagn Images

Auf einen Blick Superstar Luka Doncic wurde überraschend zu den Los Angeles Lakers getradet

Die Fans der Dallas Mavericks sind sauer auf ihren Sportchef

Nicola Abt Reporter Sport

Die Basketballwelt ist immer noch fassungslos. Am Samstagabend kam es zum überraschendsten Superstar-Trade in der Geschichte der NBA. Die Dallas Mavericks schickten ihr Aushängeschild Luka Doncic (25) zu den Los Angeles Lakers und bekamen dafür das Defensivmonster Anthony Davis (31).

Als ESPN-Reporter Shams Charania (30) den Trade verkündete, wollte ihm niemand glauben. «Wurde sein Account gehackt?», war nur einer von vielen Kommentaren. Kurz darauf stellte Charania klar: «Es ist zu 1000 Prozent wahr».

Niemand ausser die Sportchefs wussten davon. «Anthony Davis hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Mir wurde gesagt, dass Luka Doncic immer noch fassungslos wegen dieses Wechsels ist», so Charania. Am Sonntagabend landete der beste Skorer der vergangenen Saison in Los Angeles.

Auch Hummels meldet sich zu Wort

Doncic wohnt nun in Hollywood, obwohl er noch einen laufenden Vertrag bei den Mavericks hatte. Anders als im Fussball haben die meisten Spieler in der NBA kein Mitspracherecht bei einem Wechsel. Mats Hummels (36) meinte deshalb: «Gott sei Dank kann man als Fussballer nicht getradet werden.»

Während sich die Lakers-Fans auf Doncic freuen, sind die Anhänger der Mavericks sauer. «Feuert Nico!», skandierten einige vor der Arena, wo sie eine Gedenkstätte für ihren Liebling errichtet haben. Der Slowene spielte seit seinem NBA-Debüt 2018 in Dallas.

Sportchef Nico Harrison (52) bot Doncic den Lakers an. Medienberichten zufolge zeigte er sich besorgt über dessen Disziplin und Kondition. In dieser Saison verpasste er über die Hälfte der Spiele verletzt.

James erfuhr beim Familienessen vom Trade

Neben dem physischen Aspekt gibt es auch eine finanzielle Komponente. Hätten sie Doncic über den Sommer hinaus halten wollen, hätten sie ihm einen Fünfjahresvertrag für 345 Millionen Dollar anbieten müssen. Dazu waren sie wohl nicht bereit.

Der Slowene verabschiedete sich in einem emotionalen Statement von seinen Fans in Dallas. «Für einen jungen Mann aus Slowenien, der zum ersten Mal in die USA kam, fühlte sich North Texas bei euch wie ein Zuhause an. Ich dachte, ich würde meine Karriere hier verbringen und wollte euch unbedingt eine Meisterschaft bescheren.»

Mit Davis erhält Dallas einen der besten Verteidiger in der Liga, der zudem auch ein begnadeter Skorer ist. Kurzfristig macht er sie zu einem ernsthaften Titelkandidaten. Während dieser aber wohl keine fünf Jahre mehr auf Top-Niveau spielen wird, dürfte Doncic die Liga noch rund zehn Jahre lang prägen. Deshalb sehen viele Experten die Lakers als Sieger des Trades.

Gespannt wartete die Basketballwelt auf die Reaktion von Lakers-Superstar LeBron James (40). Er soll beim gemeinsamen Abendessen mit der Familie vom Trade erfahren haben. Den Wechsel kommentierte James bisher nicht. Eine Meldung, dass er sich mit Davis überworfen habe, betitelte er als «Lüge».

Fakt ist, dass er bei den Lakers bleibt. James hat als nur einer von zwei Spielern eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag. Bis zum 6. Februar können noch weitere Spieler getauscht werden. Doch so etwas wie am Samstagabend dürfte sich so schnell nicht wiederholen.