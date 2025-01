15 Niederlagen in Serie: Die Washington Wizards kommen ihrem eigenen Minusrekord vom letzten Herbst schon wieder sehr nahe. Immerhin kann sich Kyshawn George beweisen.

Kyshawn George ist bei den Wizards der drittbeste Werfer, dennoch verliert Washington. Foto: LM Otero

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kyshawn George und die Washington Wizards verlieren in der Nacht zum Donnerstag zum 15. Mal in Folge eine NBA-Partie. Damit nähern sie sich dem Minusrekord vom vergangenen Herbst, als es 16 Niederlagen in Serie absetzte. Beim schlechtesten Team der Liga stehen 40 Niederlagen nur sechs Siegen gegenüber.

Kyshawn George, der wieder in der Startformation der Wizards steht, erzielt bei der 82:106-Niederlage gegen die Toronto Raptors 10 Punkte. Der Walliser ist damit der drittbeste Werfer der Wizards in diesem Spiel.