Wizards stellen eigenen Negativrekord ein

Auf verlorenem Posten: Kyshawn George (l.) verliert mit den Washington Wizards gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers deutlich. Foto: Jess Rapfogel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards mit Kyshawn George stecken im Tief. Die 96:134-Klatsche gegen die Los Angeles Lakers ist die 16. Niederlage in Folge, womit sie den eigenen Negativrekord einstellen.

Bereits von Anfang November bis Anfang Dezember blieb die Franchise aus der Hauptstadt 16 Spiele in Folge ohne Punktgewinn. Damals beendeten die Wizards die Horror-Serie überraschend gegen die Denver Nuggets. Nun steht in der Nacht auf Sonntag das Gastspiel in Minnesota an. Die Timberwolves befinden sich auf der anderen Skala der Gefühlslage und haben die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.

Doch selbst mit einer weiteren Niederlage wären die Wizards noch weit entfernt vom Negativrekord in der NBA. Diesen halten die Detroit Pistons, die von Ende Oktober 2023 bis Ende Dezember 2023 28 Spiele in Folge verloren.

In der Nacht auf Freitag ist LeBron James mit 24 Punkten bester Werfer, obwohl der Superstar der Lakers im letzten Viertel pausiert und seinem Sohn Bronny das Parkett überlässt, der so die ersten fünf Punkte in seiner NBA-Karriere sammelt. George erzielt 6 Punkte.

Hawks verlieren ebenfalls

Ebenfalls eine lange Niederlagen-Serie haben die Atlanta Hawks vorzuweisen. Bei den Cleveland Cavaliers setzt es ohne Clint Capela ein erwartetes 115:137 ab. Für die Franchise aus Georgia ist es die siebte Niederlage in Serie.

Der Genfer fehlt offiziell erneut wegen Rückenbeschwerden. Spekuliert wird jedoch mit einem Wechsel des 30-Jährigen vor der Schliessung des Transfermarktes am 6. Februar.