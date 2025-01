Die Miami Heat suspendieren Jimmy Butler erneut wegen disziplinarischer Probleme. Es ist bereits das dritte Mal für den NBA All-Star in diesem Monat. Spielt er jemals wieder für die Heat? Spieler und Klub streben einen Transfer an.

1/5 Jimmy Butler wurde bei Miami erneut suspendiert. Foto: keystone-sda.ch

Butler postete provokanten Instagram-Clip als Reaktion auf die Suspendierung

Die Miami Heat haben erneut harte Massnahmen gegen ihren Star-Spieler Jimmy Butler (35) ergriffen. Wie die NBA-Franchise aus Florida meldet, wurde der Forward wegen «anhaltender Missachtung von Teamregeln» suspendiert. Es ist bereits die dritte Suspendierung Butlers in diesem Monat.

Die Heat erklärten, dass Butler am Montag das Training verlassen habe und nun erneut ohne Bezahlung suspendiert sei. Auslöser war offenbar, dass Butler im Training erfuhr, dass er am Abend gegen Orlando Magic nicht in der Startformation stehen würde.

Obwohl die Suspendierung auf «unbestimmte Zeit» ausgesprochen wird, nennt der Verein einen Zeithorizont. Mindestens fünf Spiele soll sie dauern.

Ironische Reaktion auf Instagram

Butler reagierte auf die Nachricht mit einem humorvollen Instagram-Post, in dem er einen Clip aus der amerikanischen TV-Show «Martin» teilte, in dem die Hauptperson über Arbeitslosigkeit scherzt.

Der sechsmalige All-Star wurde Anfang Januar erstmals suspendiert, weil er sich «im Laufe der Saison mehrfach mannschaftsschädigend verhalten» hat. Nach sieben Spielen kehrte er ins Team zurück, um nach nur drei Spielen wieder aus der Mannschaft zu fliegen. Er verpasste den Team-Flug zum Auswärtsspiel in Milwaukee. Die zweite Suspendierung hätte Anfang dieser Woche enden sollen – die Dritte folgte nun aber sogleich.

Wechsel wird angestrebt

Dass der Olympiasieger von 2016 weg möchte, ist kein Geheimnis. Auch die Heat stehen einem Abgang positiv gegenüber, jedoch gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer des hoch dotierten Vertrags schwierig. Butler verdient 48,8 Millionen Dollar pro Jahr. Die Gehälter sind in der NBA – wie in den meisten US-Ligen – durch einen sogenannten Salary Cap begrenzt.

Bis zur Trade-Deadline am 6. Februar stehen nur noch vier Spiele auf dem Programm. Gut möglich also, dass Jimmy Butler nie mehr für Miami auflaufen wird.