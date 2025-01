Tief von Capelas Hawks geht weiter

Die beiden Schweizer müssen in der NBA als Verlierer vom Eis. Sowohl Clint Capelas Hawks als auch Kyshawn Georges Wizards müssen sich ihrem Gegner geschlagen geben.

1/4 Die Atlanta Hawks müssen gegen die Toronto Raptors untendurch. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Atlanta Hawks befinden sich in der NBA im Tief. Das Team aus Georgia bezieht mit dem 94:117 gegen die Toronto Raptors die vierte Niederlage hintereinander.

Für die Hawks ist es die dritte Heimpleite am Stück – und die zweite Niederlage innert drei Tagen gegen die Raptors. In jener Partie hat es ebenfalls auf heimischem Parkett ohne den wegen einer Knieverletzung fehlenden Clint Capela ein 119:122 abgesetzt. In der Nacht auf Sonntag kann der Genfer wieder mittun. Er gehört allerdings nicht zur Stammformation und bleibt mit fünf Punkten und vier Rebounds diskret.

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George setzen ihren unerfreulichen Trott fort. Das abgeschlagene Schlusslicht der Liga bezieht mit dem 109:119 bei den Phoenix Suns Niederlage Nummer 13 ohne Unterbruch. George beendet die Partie mit fünf Punkten und sechs Rebounds.