Kein NBA-Spieler ist grösser als Victor Wembanyama. Mit seinen 2,24 Metern erreicht er fast jeden Ball vor seinen Gegenspielern.

Auf einen Blick NBA-Star Victor Wembanyama begeistert bei Heimspiel in Paris

Bereits in der Schule hat er alles für seinen Basketball-Traum gemacht

Bereits in der Schule hat er alles für seinen Basketball-Traum gemacht

Legende Tonny Parker vergleicht ihn mit Superstar LeBron James

Nicola Abt Reporter Sport

Jedes Mal, wenn sich eine Autotür öffnet, schiesst ihr Puls in die Höhe. Diesmal steigt ein älterer Herr mit weissen Haaren aus. «Wieder nichts! Ob er überhaupt kommt?», fragt einer auf Französisch. Die anderen sechs Jugendlichen zucken mit den Schultern. Sie stehen vor dem Fünf-Sterne-Hotel Hyatt in Paris.

Teilweise verdecken ihnen Regenschirme die Sicht auf die Strasse. Unregelmässig fahren Mercedes mit getönten Scheiben vor. Es ist Mittwoch, kurz vor 16 Uhr. Auf wen die Jugendlichen warten, ist auf ihrem Rücken zu lesen. Dort steht: «Wembanyama».

Der Franzose ist die grösste Attraktion der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA). Mit seinen 2,24 Metern überragt er jeden Gegenspieler. Demoralisierte Konkurrenten bezeichneten ihn schon als «unfair».

Englisch büffeln für grosses Ziel

Ein Kompliment der besonderen Art erhielt Victor Wembanyama (21) vom vielleicht besten Basketballspieler der Geschichte. LeBron James (40) betitelte ihn einst als «Alien». Unmenschlich wirkt unter anderem seine Armspannweite von 2,44 Metern, was der Breite eines Linienbusses entspricht.

Seine überragenden Voraussetzungen weiss Wembanyama zu nutzen. In seiner zweiten NBA-Saison gehört der Mann mit Schuhgrösse 55 bereits zu den Besten. Im Schnitt kommt Wembanyama auf 25 Punkte, elf Rebounds und vier Blocks pro Spiel. Nun ist der Franzose dorthin zurückgekehrt, wo alles begann.

Er wuchs im Pariser Vorort Le Chesnay auf. Ein ehemaliger Lehrer erzählte einmal, dass Wembanyama schon als Kind davon träumte, eines Tages in den USA Basketball zu spielen. Deshalb habe er Bücher und Serien auf Englisch angeschaut.

Rätsel um seine Grösse

Die Freude am Basketball hat ihm seine Mutter vermittelt. Die 1,88 Meter grosse Frau spielte für die französische Nationalmannschaft. Sein Vater war Leichtathlet in den Disziplinen Hoch-, Weit- und Dreisprung. Von ihm hat Wembanyama wohl seine Sprungkraft geerbt.

Wie er so gross werden konnte, obwohl auch sein Vater keine zwei Meter misst, bleibt ein Rätsel. Die Lösung dürfte unter anderem im Stammbaum zu finden sein. Schwieriger gestaltet sich die Suche der sieben Jugendlichen nach Wembanyama. Dank Bildern auf Instagram haben sie herausgefunden, wo das Team des Superstars übernachtet. Seit über einer Stunde stehen die Freunde in der Kälte.

Die Frage des Journalisten, ob er ein Foto von ihnen machen dürfe, bringt sie in Verlegenheit. «Nein, wir sind krank», erklärt einer mit einem Augenzwinkern. Und lenkt dank sofort vom Thema ab: «Weil wir uns keine Tickets leisten können, hoffen wir, Wemby hier zu treffen.»

Neunzig Sekunden zum Geniessen

Am Donnerstag- und am Samstagabend spielte der Superstar mit den San Antonio Spurs in der Acorr Arena. Zweimal trafen sie auf die Indiana Pacers. Mit Ligaspielen im Ausland will die NBA neue Fans gewinnen. Blick war am Donnerstagabend auf Einladung von Tissot im Stadion.

Es lief das dritte Viertel, als Wembanyama in neunzig Sekunden zeigte, warum in den USA nicht darüber diskutiert wird, ob er dereinst der beste Spieler der NBA sein wird, sondern nur noch, wann das sein wird.

Erst blockte er einen Gegenspieler, dann lieferte er den Pass zum Korberfolg. Zurück in der Verteidigung folgte der nächste Block und kurz darauf der zweite Assist. Und zum Schluss stopfte er den Ball beidhändig durch den Ring. Ein Teil der 15'000 Zuschauer sprang von den Sitzen auf. «Das ist ausserirdisch!», bilanzierte ein TV-Kommentator.

Auch aus grosser Distanz sehr gefährlich

Der Startschuss zur Wembanyama-Show fiel bereits Minuten vor Spielbeginn. Als er zum ersten Mal die Halle betrat, hielt eine Mutter ihrem Kind die Ohren zu. Beim Aufwärmen ging bei jedem seiner Dunks ein Raunen durch die Arena.

Wembanyama schien sich erst an die besondere Atmosphäre gewöhnen zu müssen. Kurz nach Spielbeginn vergab er einen einfachen Korbleger. Mit seinem ersten erfolgreichen Sprungwurf legte sich die Nervosität. Viermal schoss er den Ball von hinter der Dreipunktelinie durch den Korb.

Es ist sein starker Wurf, der viele Gegner zur Verzweiflung treibt. Das Rezept, ihn vom Korb fernzuhalten, das bei anderen grossen Spielern funktioniert, geht nicht auf. Einmal traf er in einem NBA-Spiel acht Dreier – Rekord für einen Spieler mit seiner Grösse.

Rückzug nach etwas mehr als zwei Stunden

Basketball-Legende Tony Parker (42) vergleicht ihn deshalb mit einem der ganz Grossen. «Er kann so gut werden wie LeBron», sagt er im Gespräch mit Blick. Parker tauscht sich bei den Spurs regelmässig mit seinem Landsmann aus. Stellt aber klar: «Victor braucht keine Tipps von mir. Er kann alles. Jetzt geht es darum, an den Details zu arbeiten.»

Besonders imponiert ihm, wie Wembanyama mit dem enormen Druck umgeht. «Seit LeBron James ist kein Spieler mehr mit so hohen Erwartungen in die Liga gekommen.» Dass er diese erfüllen kann, hat er in Paris einmal mehr unter Beweis gestellt.

Mit 30 Punkten, elf Rebounds, sechs Assists und fünf Blocks führte er sein Team zum Sieg. «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Vor euch zu spielen, ist etwas ganz Besonderes», sagte er nach dem Erfolg.

Während die Zuschauer in der Arena auf ihre Kosten kamen, hatten die sieben Jugendlichen weniger Glück. Ohne Unterschrift und Foto verliessen sie nach über zwei Stunden den Hoteleingang.