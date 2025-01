Für die Atlanta Hawks und Clint Capela setzt es nach drei Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage ab.

Hawks' Siegesserie reisst in New York

Hawks' Siegesserie reisst in New York

Clint Capela (2.v.r.) muss mit den Atlanta Hawks eine Niederlage einstecken. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach drei Siegen in Folge müssen die Atlanta Hawks in New York eine Niederlage hinnehmen. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verliert im Madison Square Garden gegen die Knicks mit 110:119.

Capela spielt insgesamt 20 Minuten und wirft in dieser Zeit zwar zwölf Punkte, kommt aber auch eine Minus-17-Bilanz. Onyeka Onkongwu, der an Stelle von Capela beginnt, kommt auf 14 Punkte und eine Plus-8-Bilanz.