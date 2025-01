Prestigesieg für Capelas Hawks beim NBA-Champion

Atlantas Center Onyeka Okongwu (r.) glänzt beim Sieg gegen NBA-Champion Boston. Foto: Robert F. Bukaty

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Clint Capela feiert mit den Atlanta Hawks in der NBA einen Prestigeerfolg. Das Team aus Georgia gewinnt mit 119:115 nach Verlängerung beim Meister Boston Celtics, dem Zweiten der Eastern Conference.

Capela ist in diesem Spiel, in dem er nur drei Punkte (aus vier Abschlussversuchen) verbucht, nicht besonders stark, auch wenn seine neun Rebounds sehr wertvoll sind. Der Genfer Center bleibt während der gesamten Verlängerung auf der Auswechselbank.

Der andere Aufbauspieler der Hawks, Onyeka Okongwu, glänzt hingegen mit 19 Punkten, 13 Rebounds und 4 Blocks. Der Kalifornier blockt einen Wurf von Jaylen Brown 27:1 Sekunden vor dem Buzzer, als Atlanta mit 116:115 führt. Elf Sekunden vor Schluss holt er einen wichtigen Offensiv-Rebound und versenkt beide Freiwürfe.

Atlanta feiert seinen 22. Sieg im 41. Saisonspiel, den dritten in Folge, und belegt nun den 6. Platz im Osten. Washington, das Schlusslicht der Eastern Conference und der Liga, verliert am Samstag zum neunten Mal in Folge und zum 34. Mal in 40 Spielen. Die Wizards um den Walliser Kyshawn George (7 Punkte) unterliegen den Golden State Warriors 114:122.