Zweites Spiel, zweiter Sieg
Green Bay Packers schaffen, was erst vier Teams gelang

Starker Auftritt der Green Bay Packers. Mit dem zweiten Sieg in dieser Saison schaffen sie etwas, das vor ihnen nur vier andere Mannschaften gelungen ist.
Publiziert: vor 25 Minuten
Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Green Bay Packers.
Die Green Bay Packers gewinnen mit einem dominanten Auftritt auch ihr zweites Spiel in der neuen NFL-Saison. Das Team um Star-Neuzugang Micah Parsons schlägt die Washington Commanders im heimischen Lambeau Field mit 27:18 und startet erstmals seit 2020 mit zwei Siegen. Am ersten Spieltag haben die Packers bereits die in der vergangenen Spielzeit so starken Detroit Lions mit 27:13 geschlagen.

Green Bay ist damit erst das fünfte Team in der Super Bowl-Ära (seit 1966), das seine ersten beiden Spiele gegen Teams gewinnt, die in der vorangegangenen Spielzeit zwölf oder mehr Spiele gewonnen haben. Ausschlaggebend für den Erfolg ist vor allem die erneut starke Defense um Parsons, ausserdem spielt Quarterback Jordan Love mit 214 Yards in den ersten beiden Vierteln seine statistisch bislang beste erste Halbzeit der Karriere.

Insgesamt wirft er letztlich für 292 Yards, sein Gegenüber Jayden Daniels schafft über die gesamte Spieldauer 200 geworfene Yards. Washington kommt nach dem frühen Rückstand von 0:14 nie mehr wirklich heran und kassiert die erste Saison-Niederlage. Während des Spiels verlieren die Commanders zudem Running Back Austin Ekeler mit einer Verletzung an der Achillessehne.

