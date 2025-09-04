Weil ein Tierheim im Clarke County im US-Bundesstaat Virginia überfüllt war, hätten 19 Hunde eingeschläfert werden sollen. Dies brachte Khalil Shakir auf den Plan: Der NFL-Profi schritt ein und bewahrte die Tiere vor dem Tod.

1/2 NFL-Profi Khalil Shakir hat 19 Hunde vor dem Tod bewahrt und hilft nun bei der Suche nach einer neuen Bleibe für die Tiere. Foto: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die US-Football-Liga NFL hat eine neue Heldengeschichte – und diese ist nicht sportlicher Natur: Khalil Shakir, Wide Receiver bei den Buffalo Bills, nutzte am vergangenen Sonntag seine Reichweite, um 19 Hunde aus dem Clarke County Animal Shelter zu retten.

Diese hätten wegen Platzmangels im Tierheim eingeschläfert werden sollen, was Shakir mit der Hilfe der New Yorker Tierschutzorganisation Nickel City Canine Rescue nun hat verhindern können. Der 25-Jährige nahm die Tiere persönlich entgegen und wird nun auch an der Suche nach neuen Besitzerinnen und Besitzern für die geretteten Hunde beteiligt sein.

Shakir rettete auch seinen eigenen Hund

Es ist nicht Shakirs erste Aktion dieser Art: Der Fünftrunden-Draft der Bills von 2022 legte schon in der Vergangenheit ein grosses Herz für Tiere an den Tag. Erst im Mai hatten er und seine Frau, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Nickel City, 26 Hunde vor dem Einschläfern bewahrt. Auch Shakirs eigene Hündin Missy kam durch eine solche Rettungsaktion in die Obhut des Football-Spielers. Shakir trat zudem schon als Mitorganisator von Adoptionsanlässen für Haustiere in Erscheinung und verschaffte damit gerade erst am letzten Samstag 18 Tieren ein neues Zuhause.

Sportlich gilt es für die Bills, wo Shakir im Februar einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat, dann am kommenden Montag ernst: Das Team aus Buffalo bekommt es zum Saisonauftakt mit den Baltimore Ravens zu tun.

