Die NFL ist zurück. Und der erste Spieltag hatte bereits einiges an Neuerungen, Drama und Spektakel zu bieten. Blick liefert den Check.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Revanche geglückt

Zwei Jahre spielte Quarterback-Oldie Aaron Rodgers (41) bei den New York Jets. Nach einem Achillessehnenriss und einer durchwachsenen Saison beendete man das grosse Missverständnis diesen Sommer und der älteste aktive Spieler der Liga schloss sich den Pittsburgh Steelers an. Sein erstes Spiel mit dem neuen Team: Ausgerechnet ein Gastspiel bei Ex-Klub New York.

Und Rodgers Rückkehr glückt. Der Super-Bowl-Sieger von 2011 wirft beim 34:32-Sieg vier Touchdown-Pässe. Nach dem Spiel schiesst er gegen seinen alten Arbeitgeber: «Ich bin froh, jeden zu schlagen, der etwas mit den Jets zu tun hat. Es gibt Leute hier, die denken, dass ich nicht mehr spielen kann. Ich denke, ich habe es ihnen gezeigt.» Und beim Abgang aus dem Stadion hält er sich provokativ die Hand ans Ohr. Übrigens: Rodgers’ Nachfolger bei den Jets, Justin Fields, war letzte Saison noch Ersatzmann bei Pittsburgh.

Die Resultate des 1. NFL-Spieltags Freitag, 5. September

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys 24:20 Samstag, 6. September

Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs 27:21 Sonntag, 7. September

Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers 20:23

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 16:17

Indianapolis Colts – Miami Dolphins 33:8

New England Patriots – Las Vegas Raiders 13:20

New Orleans Saints – Arizona Cardinals 13:20

New York Jets – Pittsburgh Steelers 32:34

Washington Commanders – New York Giants 21:6

Jacksonville Jaguars – Carolina Panthers 26:10

Denver Broncos – Tennessee Titans 20:12

Seattle Seahawks – San Francisco 49ers 13:17

Green Bay Packers – Detroit Lions 27:13

Los Angeles Rams – Houston Texans 14:9 Montag, 8. September

02.15 Uhr Buffalo Bills – Baltimore Ravens Dienstag, 9. September

02.15 Uhr Chicago Bears – Minnesota Vikings Freitag, 5. September

Hawk Eye ist da

Eine Neuerung in der NFL-Saison 2025: Die Liga verfügt jetzt über ein Hawk-Eye-System. Dasselbe System, welches im Fussball für die Torlinientechnik oder im Tennis bei Challenges verwendet wird. Mithilfe von sechs Kameras wird gemessen, ob ein Spieler die First-Down-Linie erreicht und sich so vier neue Versuche erspielt hat. Bisher wurde dies von Hand gemessen.

Ihre Premiere feiert die neue Technologie in Denver. Beim Spiel zwischen den Broncos und den Titans kommt sie zum Einsatz, als Denver-Quarterback Bo Nix gut 25 Zentimeter zum First Down fehlen.

Ausnahmetalent debütiert

Liga-Neuling Travis Hunter (22) ist anders als alle anderen Spieler der NFL. Hunter ist nämlich Offensiv- und Defensivspieler gleichzeitig. Experten zweifelten aber, ob er auch bei den Profis zwei Positionen spielen kann.

Im ersten Spiel stellt er es ein erstes Mal unter Beweis. Beim Sieg seiner Jacksonville Jaguars gegen die Carolina Panthers fängt er offensiv als Wide Receiver sechs Pässe und steht dazu bei sechs defensiven Spielzügen als Cornerback auf dem Feld. Er ist der erste Spieler seit 20 Jahren, der mehr als fünf defensive Spielzüge spielt und mehr als fünf Pässe fängt. Travis Hunters ganze Geschichte gibts hier.

Einhändiges Kunststück

Als eben dieser Hunter im dritten Viertel von seinem Quarterback angespielt wird, zeigt Carolina-Verteidiger Jaycee Horn die Aktion des Spieltags. Mit einer Hand pflückt er das Ei aus der Luft und sichert mit der Interception seinem Team den Ballbesitz.

Am Ende bringts aber nichts, die Panthers verlieren das Auswärtsspiel in Florida 10:26. Dazwischen wird die Partie rund 75 Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen.