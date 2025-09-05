Zum Saisonstart der NFL schlägt Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles die Dallas Cowboys 24:20. Nicht das Resultat gibt zu reden, sondern eine Spuck-Attacke und ein langer Unterbruch.

Darum gehts Philadelphia Eagles schlagen zum Saisonauftakt Dallas Cowboys mit 24:20

Eagles-Spieler Carter spuckt Gegner an und fliegt nach sechs Sekunden vom Platz

Die NFL ist zurück – und gleich das erste Spiel zwischen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys hat einiges zu bieten.

Unmittelbar nach dem Kickoff muss Eagles-Fullback Ben VanSumeren gepflegt werden. Er verletzt sich am Knie. Währenddessen lässt sich sein Teamkollege Jalen Carter zu einer hässlichen Aktion hinreissen. Er spuckt Cowboys Quarterback Dak Prescott an – und fliegt nach nur sechs Sekunden vom Platz. Auslöser war wohl eine Provokation seines Gegenübers, der in seine Richtung auf den Boden gespuckt hat.

Star-Verteidiger Carter verlässt kopfschüttelnd den Platz, wird dabei von den Eagles-Fans ausgebuht. Nach der Partie entschuldigt er sich für sein Verhalten. «Ich fühle mich schlecht gegenüber meinen Teamkollegen und den Fans», sagt er. «Es war ein Fehler, der auf meiner Seite passiert ist.» Er betont, dass er nicht seinen Gegenspieler anspucken wollte, sondern ganz einfach auf den Boden. Und verspricht, dass so ein Vorfall «nicht wieder vorkommen» wird.

Einstündige Unterbrechung

Während Carter zum Zuschauen verdammt ist, kann das Spiel endlich richtig beginnen. Und er muss mitanschauen, wie seine Teamkollegen zunächst in Rücklage geraten. Dallas geht 7:0 und 14:7 in Führung, kann diese aber nicht verteidigen. Stattdessen drehen die Eagles das Ding zu ihren Gunsten. 4:44 Minuten vor Ablauf des dritten Viertels liegen sie 24:20 vorne, als die Partie unterbrochen wird. Der Grund: Ein Unwetter, welches sich in der Nähe befindet. Gemäss Statuten der NFL muss in diesem Fall eine Partie sofort unterbrochen werden. Während die beiden Teams in der Kabine verschwinden, müssen auch die 67'594 Zuschauer im ausverkauften Stadion um 22.25 Uhr Ortszeit ihre Plätze verlassen.

Die Spieler nutzen die Pause, um sich zu verpflegen. So bestellt etwa Corner Diggs für die Cowboys einen Wagen voller Sandwiches. Die Stärkung nützt nichts. Nach rund einer halben Stunde dürfen die Zuschauer wieder auf ihre Plätze zurückkehren, eine Stunde nach dem Unterbruch geht die Partie weiter. Und die Cowboys können nicht mehr auf den Rückstand reagieren. Sie verlieren 20:24.