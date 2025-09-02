DE
Trainerlegende gedemütigt
Belichick erlebt Albtraum-Debüt im College-Football

Football-Trainerlegende Bill Belichick erlebt ein Debakel an der University of North Carolina. Trotz Millionenvertrag kassiert er mit seinem neuen Team eine vernichtende Niederlage.
Bill Belichick verlor mit den Tar Heels der Universität von North Carolina hoch.
Darum gehts

  • Bill Belichick erleidet schwere Niederlage mit seinem neuen Team
  • Die Häme im Netz liessen nicht lange auf sich warten
  • Belichick verliert so hoch wie noch nie
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Mit riesigen Erwartungen wurde Football-Trainerlegende Bill Belichick (73) an die University of North Carolina nach Chapel Hill (USA) geholt. Satte 10 Millionen pro Jahr zahlen die Tar Heels dem sechsmaligen Super-Bowl-Trainer.

Doch was sich auf dem Spielfeld abspielte, war alles andere als glorreich: Eine vernichtende 14:48-Niederlage gegen die TCU Horned Frogs aus dem texanischen Fort Worth (USA) musste das Team um den ehemaligen Patriots-Trainer hinnehmen.

Dabei wurde das Team für Belichick komplett umgekrempelt. General Manager Mike Lombardi verpflichtete sage und schreibe 70 neue Spieler. Ein radikaler Umbruch, der offenbar noch nicht gefruchtet hat. Noch nie zuvor musste Belichick in seiner langen Karriere so viele gegnerische Punkte hinnehmen.

Kritik entflammt in den sozialen Medien

Belichicks ernüchterndes Fazit nach der Partie sprach Bände: «Sie haben uns ausgespielt und ausgecoacht, sie waren einfach besser als wir.» Worte, die man vom sonst so wortkargen Erfolgscoach selten hört.

Die Häme im Netz liess nicht lange auf sich warten. «Immer noch knapper als seine Altersdifferenz zu seiner Freundin», kommentierte ein User und spielte auf Belichicks Beziehung zur 24-jährigen Jordon Hudson an. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

