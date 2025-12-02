Die New England Patriots gewinnen zum zehnten Mal in Serie. Die Franchise aus Massachusetts holt damit als erste den elften Erfolg in der laufenden Saison.

AFP Agence France Presse

Im Monday Night Game der National Football League (NFL) haben die New England Patriots ihre Pflichtaufgabe gegen die New York Giants ohne Probleme erfüllt und stehen nach dem zehnten Sieg in Serie dicht vor der Rückkehr in die Playoffs. Das Duell in Foxborough ist praktisch schon zur Pause entschieden (30:7), am Ende heisst es 33:15.

Die Patriots holen als erstes NFL-Team den elften Saisonerfolg, das Team um den jungen Quarterback Drake Maye (23) führt mit einer 11:2-Bilanz in der AFC East weiter klar vor den Buffalo Bills (8:4). In den vergangenen drei Spielzeiten verpasste New England jeweils die Playoffs, nun steht die Leidenszeit unter dem neuen Headcoach Mike Vrabel vor dem Ende.

Maye wirft zwei Touchdown-Pässe, für das Highlight sorgt aber Marcus Jones. Der Cornerback trägt den Ball nach einem Punkt der Giants über 94 Yards in die Endzone.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Zehn Siege in Folge, aber wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns», sagt Quarterback Maye, «wir freuen uns auf die spielfreie Woche.» Erst am 14. Dezember geht es für die Patriots weiter, dann mit dem Topspiel gegen Buffalo.