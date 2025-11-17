Am elften Spieltag trägt die NFL zum letzten Mal in dieser Saison ein Spiel ausserhalb der USA aus. Überschattet werden die Partien von der Meldung eines angeschossenen Spielers der New York Jets. Hier gehts zum NFL-Check.

1/11 In der NFL-Community herrscht grosse Sorge um den Jets-Spieler Kris Boyd. Foto: AP

Darum gehts Dolphins gewinnen NFL-Premiere im Santiago Bernabeu

Jets-Spieler angeschossen und in Lebensgefahr

Quarterback Josh Allen mit historischem Spiel

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

NFL zu Gast im Bernabeu

Dort, wo sonst das weisse Ballett von Real Madrid seine Heimspiele austrägt, sind am Sonntagnachmittag die richtig schweren Jungs zu Gast. Für das letzte «International Game» der Saison schickte die NFL die Washington Commanders und die Miami Dolphins zur Premiere ins Estadio Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt. Verglichen mit der Partie vergangene Woche im Berliner Olympiastadion bleibt das Spiel diesmal aber vieles schuldig. Drama liefern die Teams erst in der Verlängerung, wo Washington zuerst den Ball hat und eigentlich vorlegen könnte. Doch Commanders-Quarterback Marcus Mariota wirft gleich den ersten Pass in Overtime in die Hände des Gegners. Miami kommt danach zu einem Field Goal aus kurzer Distanz und so zum 16:13-Sieg vor über 80'000 Fans.

Spieler kämpft nach Schuss-Verletzung um sein Leben

Bereits in der Nacht auf Freitag kassierten die New York Jets gegen die New England Patriots ihre achte Pleite der Saison. Am Sonntag ist dieses Resultat aber schon nur noch Nebensache. Noch bevor die restlichen Spiele der Runde beginnen, macht eine besorgniserregende Meldung um den Zustand von Jets-Spieler Kris Boyd die Runde. Der 29-jährige Cornerback wurde Medienberichten zufolge mitten in New York City unweit des Times Squares vor einem Restaurant angeschossen. Demnach wurde Boyd nach einer Auseinandersetzung zweimal in den Bauch geschossen. Der NFL-Profi musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden und kämpft dort offenbar um sein Leben. Über den Täter gibt es noch keine Angaben. Laut «New York Post» entfernten sich unmittelbar nach dem Angriff ein BMW-SUV sowie ein Mercedes Maybach vom Tatort.

Boyd war erst zu dieser Saison neu zu den Jets gekommen, konnte aber wegen einer Verletzung bisher noch kein Spiel bestreiten.

Die Resultate des 11. NFL-Spieltags Freitag, 14. November

New England Patriots – New York Jets 27:14 Sonntag, 16. November

Miami Dolphins – Washington Commanders 16:13

New York Giants – Green Bay Packers 20:27

Tennessee Titans – Houston Texans 13:16

Atlanta Falcons – Carolina Panthers 27:30

Minnesota Vikings – Chicago Bears 17:19

Jacksonville Jaguars – Los Angeles Chargers 35:6

Buffalo Bills – Tampa Bay Buccaneers 44:32

Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals 34:12

Arizona Cardinals – San Francisco 49ers 22:41

Los Angeles Rams – Seattle Seahawks 21:19

Cleveland Browns – Baltimore Ravens 16:23

Denver Broncos – Kansas City Chiefs 22:19

Montag 17. November

Philadelphia Eagles – Detroit Lions 16:9 Dienstag 18. November

Josh Allen gelingt Historisches

Noch vor einer Woche auswärts bei den klar schwächer eingestuften Miami Dolphins enttäuschten die Buffalo Bills auf ganzer Länge und kassierten prompt die dritte Niederlage der Saison. An diesem Sonntag zeigt der Super-Bowl-Kandidat aber eine eindrückliche Trotzreaktion. Und einer ist dabei besonders angestachelt: Quarterback Josh Allen. Der 29-Jährige nimmt es fast im Alleingang mit den Tampa Bay Buccaneers auf und zeigt eine sackstarke Leistung. Am Ende sollte Allen nicht nur Pässe zu insgesamt drei Touchdowns werfen, sondern auch selber noch dreimal mit dem Ball in die Endzone rennen. Schlussresultat: 44:32 für die Bills. Dass ein Quarterback drei Touchdown-Pässe wirft und im gleichen Spiel auch noch deren drei selbst erläuft, gab es zuvor erst ein Mal in der NFL-Geschichte – und zwar in der letzten Saison. Der Quarterback damals: Josh Allen.

Shedeur Sanders mit missglückter Premiere

Als er noch im College spielte, war Quarterback Shedeur Sanders eine der aufregendsten Geschichten im Football. Gecoacht von seinem Vater, der NFL-Legende Deion Sanders (58), steuerte der Spielmacher auf eine vielversprechende Profi-Karriere zu. Im letzten Draft aber folgte der Absturz. Statt mit all den anderen Top-Talenten früh gezogen zu werden, kam Sanders erst an 144. Stelle zum Zug und landete beim Krisen-Team Cleveland Browns. Nach einer bisher verheerenden Saison warteten die Fans dort schon sehnsüchtig auf den ersten Einsatz des Rookies. Und in der Nacht auf Montag sollte es so weit sein: Als Ersatz für den verletzten Dillon Gabriel kommt Shedeur Sanders gegen die Baltimore Ravens im dritten Viertel zu seiner Premiere – und sie sollte unschön verlaufen. Bereits der vierte Pass von Sanders landet als Interception beim Gegner. Insgesamt wird der Liga-Neuling in der Schlussphase zweimal zu Boden gerissen. Und am Ende verspielt Cleveland auch noch die Führung und verliert schliesslich das Spiel mit 16:23.