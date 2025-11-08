Vier Todesfälle in nur einem Monat: Die NFL-Gemeinde musste in den zurückliegenden Wochen gleich von mehreren bekannten Namen viel zu früh Abschied nehmen.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Es ist Halbzeit in der aktuellen NFL-Saison. Sportlich bietet die Liga auch in diesem Jahr Action und viel Spannung. Doch in diesem Herbst werden die Spieltage zum wiederholten Mal von tragischen Nachrichten überschattet. Gleich mehrere tragische Todesfälle von Profis oder Ex-Spielern trüben das Spektakel auf dem Feld.

Anfang Oktober machte die Meldung vom plötzlichen Tod von Ex-Profi Arthur Jones die Runde. Der Super-Bowl-Sieger aus der Saison 2012 wurde nur 39 Jahre alt. Zwei Wochen später dann die nächste Tragödie: Mit Doug Martin verstarb ein ehemaliger Running Back der Tampa Bay Buccaneers mit nur 36 Jahren. Martin brach offenbar während eines Polizeieinsatzes zusammen und starb wenig später. Vor dem Vorfall soll der ehemalige Spieler an starken psychischen Problemen gelitten haben.

Mangold erlag Nierenerkrankung

Unmittelbar vor dem achten Spieltag Ende Oktober versetzte dann der Tod von Nick Mangold die Liga in Trauer. Der bei allen Teams stets beliebte Top-Center hatte erst wenige Wochen zuvor publik gemacht, dass er aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung auf eine Organspende angewiesen sei. Zu einer Transplantation sollte es aber nicht mehr kommen. Mangold erlag seinem Leiden mit nur 41 Jahren.

Wieder für grosse Betroffenheit sorgt nun der Tod von Marshawn Kneeland. Erst noch am vergangenen Montag hatte der Youngster als Defensiv-Spieler seinen ersten NFL-Touchdown erzielt. In der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) fanden Beamte dann den leblosen Körper von Kneeland. Erste Ermittlungen deuten auf einen Suizid des erst 24-Jährigen hin. Als Reaktion auf die Tragödie hat die NFL umgehend ihre den Teams zur Verfügung gestellten Mittel für den Umgang mit mentalen Problemen von Spielern aufgestockt.