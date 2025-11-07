Grosse Trauer in der NFL: Dallas-Spieler Marshawn Kneeland ist am Donnerstag im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Noch am Montag stand er für die texanische Franchise im Einsatz.

Dallas Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit nur 24 Jahren

Kneeland erzielte seinen ersten NFL-Touchdown gegen die Arizona Cardinals

Er absolvierte 18 Spiele für die Dallas Cowboys

Die Dallas Cowboys trauern um ihren Spieler Marshawn Kneeland. Der Defensive End ist am frühen Donnerstagmorgen verstorben, das teilt das Football-Team aus der NFL mit. Kneeland, den die Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde gewählt haben, wurde nur 24 Jahre alt.

«Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie», heisst es in der Mitteilung der Cowboys. Informationen zur Todesursache gibt es von ihnen zunächst nicht.

Diese gibt es wenig später in einem von der texanischen Frisco Police veröffentlichten Statement. Darin wird bestätigt, dass wegen eines möglichen Suizids ermittelt wird. Demnach nahm das Drama mitten in der Nacht seinen Lauf. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, flüchtete Kneeland am Mittwochabend gegen 22.39 Uhr Ortszeit mit seinem Auto vor Beamten des Texas Department of Public Safety. Diese verloren ihn zunächst aus den Augen, ehe sie seinen verunfallten Wagen fanden. Von Kneeland fehlte jedoch jede Spur.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Erst gegen 1.30 Uhr wird der Footballer gefunden – tot. Er ist offenbar nach dem Unfall zu Fuss weiter geflohen. Gemäss Polizeiangaben wies sein Körper eine «mutmasslich selbst zugefügte Schusswunde» auf. Kneeland soll zuvor Suizidgedanken geäussert haben.

Noch am Montagabend ist Kneeland beim 17:27 der Cowboys gegen die Arizona Cardinals zum Einsatz gekommen. Dabei hat er seinen ersten NFL-Touchdown erzielt, als er einen geblockten Punt in der gegnerischen Endzone sicherte. Er absolvierte 18 Spiele für Dallas.