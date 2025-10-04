Mit nur 39 Jahren: Der ehemalige NFL-Profi Arthur Jones ist verstorben. Seinen grössten Erfolg feierte der Defensive Tackle in der Saison 2012 mit den Baltimore Ravens.

Der ehemalige NFL-Profi Arthur Jones ist im Alter von 39 Jahren verstorben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Traurige Nachrichten aus den USA: Wie der NFL-Klub Baltimore Ravens vermeldet, ist der ehemalige Spieler Arthur Jones am Freitagnachmittag im Alter von nur 39 Jahren verstorben. «Wir sind zutiefst traurig, vom plötzlichen Tod von Arthur Jones zu erfahren. Sein herzliches Lachen, seine ansteckende Energie und seine immerwährende Positivität brachten ein Auftreten hervor, welches andere Personen immer wieder aufrichtete. Er war nett, höflich und einsatzfreudig», lässt sich Ravens-Manager Eric DeCosta (54) in der Mitteilung zitieren. Über die Todesursache machen die Ravens keine Angaben.

Jones begann seine Football-Karriere in seinem Heimatstaat New York auf College-Stufe, ehe er 2010 als Fünftrunden-Draft zu den Baltimore Ravens stiess und damit in die NFL aufstieg. Bei den Ravens feierte der Defensive Tackle auch seinen grössten Erfolg: In der Saison 2012 gewann er den Super Bowl. Im Anschluss an seine Zeit an der US-Ostküste verbrachte er noch zwei Jahre bei den Indianapolis Colts und eine Spielzeit bei den Washington Commanders. Dort kam er wegen einer Schulterverletzung aber kaum zum Einsatz. Nach der Saison 2017 beendete er schliesslich seine aktive Laufbahn.

Auch sein Bruder war NFL-Profi

Um Jones trauern auch seine jüngeren Brüder, beides bekannte Sportler: Jon Jones (38) ist mehrfacher UFC-Champion und gilt als einer der besten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Einen ähnlichen Karriereweg wie Arthur schlug sein jüngster Bruder Chandler Jones (35) ein, welcher ebenfalls in der NFL spielte und dort mit den New England Patriots zwei Jahre nach dem Triumph seines Bruders auch den Super Bowl gewann.