Die Miami Dolphins feiern ihren ersten Saisonsieg. Doch dieser wird überschattet. Ihr Wide Receiver Tyreek Hill zieht sich eine schwere Verletzung zu.

Darum gehts Tyreek Hill verletzt sich schwer im NFL-Spiel gegen die Jets

Hill zeigte trotz Verletzung gute Laune und winkte den Fans zu

Seit 2017 hat Hill 83 Touchdown-Pässe in der NFL gefangen

Eine Horrorverletzung bei Footballstar Tyreek Hill hat in der Profiliga NFL den ersten Saisonsieg der Miami Dolphins überschattet. Der Wide Receiver zog sich im Monday Night Game gegen die New York Jets (27:21) nach ersten Erkenntnissen eine Verrenkung des linken Knies zu, genauere Informationen soll es im Laufe des Dienstags geben.

Die schlimme Szene ereignet sich Anfang des dritten Viertels, bei einem Tackling wird Hills Bein in eine unnatürliche Position verdreht. Eilig kommt Hilfe von der medizinischen Abteilung, «Cheetah» Hill erhält eine Schiene.

Als der Passempfänger im Hard Rock Stadium vor der Fahrt ins Krankenhaus auf einem Golfwagen vom Feld gebracht wird, kann er schon wieder lachen und winkt den Fans zu. «Er war wahrscheinlich in der besten Laune aller Spieler, die ich jemals nach so einer schrecklichen Erfahrung gesehen habe», sagt Dolphins-Headcoach Mike McDaniel. «Er hat gesagt: ‹Mir geht es gut, sorge dafür, dass die Jungs gewinnen.›» Es gelingt, nach zuvor drei Niederlagen.

Hill, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs und wegen Skandalen abseits des Spielfeldes immer wieder in den Schlagzeilen, hat seit 2017 in der NFL 83 Touchdown-Pässe gefangen. Mehr sind in diesem Zeitraum nur Davante Adams (102) und Mike Evans (91) gelungen.