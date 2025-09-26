Seahawks siegen nach Field Goal in letzter Sekunde

Drama-Finish in der NFL in der Nacht auf Freitag: Die Arizona Cardinals kämpfen sich nach klarem Rückstand gegen die Seattle Seahawks zurück ins Spiel, verlieren ganz am Ende aber doch.

1/2 Jason Myers (links) sorgt mit einem Field Goal in letzter Sekunde für den dritten Seattle-Sieg am Stück. Foto: IMAGO/Imagn Images

Dank eines in letzter Sekunde verwandelten Field Goals von Kicker Jason Myers haben die Seattle Seahawks in der Football-Profiliga NFL ihren dritten Sieg nacheinander gefeiert. Im Division-Duell bei den Arizona Cardinals setzen sich die Seahawks mit 23:20 durch, Myers sorgt mit Ablauf der Uhr für die Entscheidung.

Lange hat es nach einem lockeren Erfolg für Seattle ausgesehen, Mitte des vierten Viertels verwandelt Myers ein Field Goall zum 20:6 – doch in der Schlussphase drehen die Cardinals mächtig auf. Nach Touchdowns von Marvin Harrison Jr. und Emari Demercado steht es kurz vor dem Ende 20:20, ehe die Seahawks doch noch kontern.

Nach vier Spielen liegt Seattle in der NFC West auf Platz zwei hinter den San Francisco 49ers, die ihre drei Spiele bislang gewonnen haben. Arizona (zwei Siege, zwei Niederlagen) ist hinter den Los Angeles Rams letzter.