NFL-Star mit Schweizer Wurzeln unterschreibt Rekord-Deal

Mega-Deal für Aidan Hutchinson. Der NFL-Star mit Schweizer Wurzeln hat einen Vertrag über 181 Millionen US-Dollar unterschrieben.

1/5 Aidan Hutchinson unterschreibt bei Detroit einen Mega-Vertrag. Foto: IMAGO/Imagn Images

Björn Lindroos Redaktor Sport

Dicker Zahltag für Aidan Hutchinson (25). Der Star-Verteidiger von den Detroit Lions hat einen Mega-Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Dabei erhält er bis zu 180 Millionen US-Dollar, wovon 141 Millionen garantiert sind.

In der NFL ein Rekord. Noch nie zuvor gabs für einen Nicht-Quarterback so viel garantiertes Geld. Beim Jahresgehalt liegt Hutchinson mit 45 Millionen pro Jahr jetzt auf Platz 2 der bestbezahlten Verteidiger der Liga. Nur Micah Parsons (26) von den Green Bay Packers bekommt mit 47 Millionen noch etwas mehr.

Schweizer Flagge auf dem Helm

Damit schreibt er auch ein kleines Stück Schweiz NFL-Geschichte. Denn Hutchinson hat Wurzeln in der Schweiz. Sein Urgrossvater wuchs im Tessin auf, ehe er in jungen Jahren in die USA zog und dort eine Familie gründete. Der NFL-Star ist stolz auf seine Wurzeln, in den Spielen trägt er die Schweizer Flagge auf dem Helm. Die ganze Geschichte gibts hier.

Hutchinson darf sich nicht nur über ein dickes Portemonnaie freuen, auch sportlich läufts. Seine Detroit Lions haben fünf der bisher sieben Spiele gewonnen und sind voll auf Playoff-Kurs. Das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan gehört zum erweiterten Favoritenkreis auf den Super Bowl. Es wäre der erste Titel der Klubgeschichte.

Und wir Schweizer könnten uns – zumindest ein bisschen – mitfreuen.