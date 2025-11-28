Cowboys ringen Mahomes' Chiefs nieder

Die Kansas City Chiefs kommen weiterhin nicht wirklich in Fahrt: Gegen die Dallas Cowboys muss der letztjährige Super-Bowl-Teilnehmer die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen hinnehmen. Bei den Cincinnati Bengals gibt Quarterback Joe Burrow sein Comeback.

AFP Agence France Presse

Die Kansas City Chiefs haben im Rennen um die Play-offs in der NFL den nächsten Dämpfer kassiert. Das wichtige Duell am traditionsreichen Thanksgiving-Spieltag bei den Dallas Cowboys verliert das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes mit 28:31. Durch die sechste Niederlage im zwölften Spiel rückt die Postseason für die Chiefs weiter in die Ferne.

«Du musst jetzt jedes Spiel gewinnen - und hoffen, dass es reicht», sagte Mahomes nach der Partie zu den Play-off-Aussichten seiner Mannschaft. «Wir werden noch gegen viele gute Teams spielen. Wenn wir die Play-offs erreichen wollen, werden wir sie alle gewinnen müssen.»

Auch die überragenden vier geworfenen Touchdowns von Mahomes reichen den Chiefs nicht. Zwar übernahmen sie zu Beginn des Schlussviertels die Führung nach einem Passfang von Rashee Rice in der Endzone (21:20), wenige Minuten später findet Cowboys-Spielmacher Dak Prescott aber Javonte Williams für einen Touchdown zur erneuten Führung. Durch eine Two-Point-Conversion sowie ein Field Goal stellt Dallas auf 30:21, Kansas City kann lediglich noch verkürzen.

Während die Chiefs nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Spielen völlig ungewohnt mit ausgeglichener Bilanz nur auf dem dritten Platz der AFC West liegen, weisen die Cowboys durch den Sieg ein positives Verhältnis auf. Dallas (6:5:1) liegt hinter dem Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles (8:3) in der NFC East auf dem zweiten Rang.

Bengals siegen bei Burrows-Comeback

Ein Erfolgserlebnis feiern auch die Cincinnati Bengals. Bei der lang ersehnten Rückkehr von Quarterback Joe Burrow nach überstandener Zehenverletzung schlägt das Team aus dem Bundesstaat Ohio den Divisionsrivalen Baltimore Ravens mit 32:14. Burrow, der neun Spiele wegen der Blessur pausiert hat, wirft für 261 Yards und zwei Touchdowns. Sein Gegenüber Lamar Jackson bringt es auf 246 Yards, der zweimalige MVP wirft keinen Touchdown, aber eine Interception. Für die Ravens endet die Serie von fünf Siegen am Stück.

Zum Matchwinner schwingt sich Bengals-Kicker Evan McPherson auf. Der 26-Jährige verwandelt alle sechs seiner Field-Goal-Versuche sowie beide Extrapunkte und erzielt 20 der 32 Punkte seines Teams. Mit den Play-offs wird es für Cincinnati allerdings auch mit Burrow eng, mit einer Bilanz von 4:8 Siegen steht Platz drei in der AFC North hinter den Ravens (6:6) und den Pittsburgh Steelers (6:5) zu Buche.