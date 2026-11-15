NFL-Star mit Schweizer Wurzeln wagt den Sprachtest

Die NFL gastiert in München. Mit Aidan Hutchinson spielt einer der grössten NFL-Stars und ein Stück Schweiz in der Allianz Arena, sein Urgrossvater stammt aus dem Tessin.

Darum gehts München erlebt NFL statt FC Bayern – Detroit gegen New England

Lions-Star Aidan Hutchinson trägt stolz das Schweizer Kreuz

Die amerikanische Liga baut die Präsenz global mit Auslandspielen aus

Kim Gabriel Realini Social Media Manager

In München ist normalerweise der neue Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane mit dem FC Bayern München zuständig für magische Herbstnächte in der Allianz Arena. An diesem Wochenende hat aber die NFL die Stadt eingenommen. Football statt Fussball! An jeder Ecke Münchens sind Fans in NFL-Jerseys von allen Vereinen zu sehen.

An der Trainer-Pressekonferenz scherzt Mike Vrabel: «Kannst du mir empfehlen, wo ich Skifahren kann?» Die Frage von Blick an den Cheftrainer der New England Patriots war, was er über die Schweiz weiss. Sein Münchner Kontrahent, Detroit-Lions-Chefcoach Dan Campbell, sagt: «Ich weiss leider nicht zu viel über die Schweiz, aber sie muss wunderschön sein. Wir würden sehr gerne da spielen.»

«Bin sehr stolz, die Schweizer Flagge zu tragen»

Eine Schweizer Spur führt aber auch auf das Spielfeld. Der grösste Star in der physischen Lions-Verteidigung ist Aidan Hutchinson (26). Der 1,97-Meter-Hüne hat Wurzeln in der Schweiz, sein Urgrossvater war Tessiner: «In der Schweiz zu spielen, würde viel Spass machen.»

Beim Versuch, «Chuchichäschtli» auszusprechen, schneidet er überdurchschnittlich gut ab. Auf seinem Helm ist neben der US-Flagge auch das Schweizer Kreuz zu sehen. «Ich bin sehr stolz, die Schweizer Flagge auf meinem Helm zu tragen», sagt Hutchinson gegenüber Blick.

In der Offensive glänzt bei Detroit ebenfalls ein Spieler mit Wurzeln in Europa. Wide Receiver Amon-Ra St. Browns (27) Mutter stammt aus Deutschland. Ein ganz besonderes Spiel für den Passempfänger. «Vorhin habe ich mit Aidan über seine Schweizer Wurzeln geredet. Das ist cool.» An den Chuchichäschtli-Versuch traut sich der Deutsch-Amerikaner allerdings nicht.

Doch warum gastiert die vermögendste Sportliga der Welt überhaupt für ein Spiel zwischen Vize-Meister New England und Topteam Detroit (15.30 Uhr, RTL live) in München? Die NFL ist bestrebt, den globalen Markt auszubauen und veranstaltet neben den über 200 Spielen auf amerikanischem Boden auch Spiele in Australien, Brasilien, Frankreich, Spanien, Mexiko, England und eben auch in Deutschland.

Eines ist sicher: Wenn es nach «Bisschen-Schweizer» Hutchinson geht, würde das nächste internationale NFL-Spiel in der Schweiz stattfinden.