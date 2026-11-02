Schock-Moment in der NFL! Lions-Linebacker Jack Campbell bleibt nach einem Tackle gegen die Minnesota Vikings regungslos am Boden liegen und wird mit einer Nackenverletzung direkt ins Spital eingeliefert.

Darum gehts Jack Campbell von den Detroit Lions bleibt nach einem Tackle gegen die Vikings regungslos liegen und muss abtransportiert werden

Teamkollegen knien sichtlich betroffen rund um Campbell

Die Lions melden eine Nackenverletzung, weitere Details sind nicht bekannt

Fabienne Kleinhenz

Das NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings am Sonntagabend wird von dramatischen Szenen überschattet: Bei einem Tackling gegen Vikings-Tight-End T.J. Hockenson (29) prallt Lions-Linebacker Jack Campbell (26) mit seinem Kopf wuchtig gegen die Hüfte des Gegenspielers. Statt danach wieder aufzustehen, bleibt Campbell bäuchlings regungslos am Boden liegen. Im Stadion wird es sofort gespenstisch still.

Mehrere Minuten lang muss Campbell auf dem Feld behandelt werden, ehe er auf einer Spezialtrage fixiert und aus der Arena abtransportiert wird.

Wie gross der Schock ist, zeigen seine Teamkollegen: Die Lions-Spieler und auch Teile der Vikings sammeln sich um den Linebacker, knien auf dem Rasen und sind sichtlich erschüttert. Detroits Defensiv-Star mit Schweizer Wurzeln, Aidan Hutchinson (26), hat sogar Tränen in den Augen. Auch Lions-Headcoach Dan Campbell (50) zeigt sich nach dem Spiel besorgt. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei Jack und seiner Familie», so der 50-Jährige.

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Über den Zustand von Jack Campbell ist aktuell wenig bekannt. Die Lions teilen einzig mit, dass der Spieler in ein nahegelegenes Spital gebracht und dass eine Nackenverletzung diagnostiziert worden sei. Ob beim Spieler Lähmungserscheinungen aufgetreten sind, ist unklar.

Sportlich endete die Partie mit einem 19:15-Sieg der Detroit Lions. Für die Minnesota Vikings war es die erste Niederlage der Saison.