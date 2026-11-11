Nach Gerüchten um eine Affäre mit Patriots-Coach Mike Vrabel im April dieses Jahres meldet sich NFL-Star-Reporterin Dianna Russini wieder zurück – und äussert sich erstmals zu den Anschuldigungen.

Darum gehts Star-Reporterin Russini kehrt nach sechs Monaten Funkstille mit «The Russini Report» in die NFL zurück

Anfang Jahr wurde sie mit Patriots-Coach Mike Vrabel an einem Pool in einem Luxusressort fotografiert, beide sind verheiratet

Russini nannte die Monate nach den Affäre-Vorwürfen herzzerreissend, Vrabel hielt sich öffentlich bedeckt

Fabienne Kleinhenz

Ein halbes Jahr lang war es ruhig um die US-Star-Reporterin Dianna Russini. Anfang des Jahres war sie in die Schlagzeilen geraten, nachdem Fotos die 43-Jährige mit Mike Vrabel (51), Coach des NFL-Teams New England Patriots, am Pool eines Luxusresorts zeigten. Die Brisanz: Beide sind verheiratet und haben Kinder.

Nun kehrt die NFL-Insiderin mit ihrem eigenen Format «The Russini Report» zurück – und äussert sich erstmals zu den Affäre-Gerüchten. Die vergangenen Monate beschreibt Russini als «herzzerreissend». Die Zeit sei für die ganze Familie extrem schwer gewesen, wie sie gegenüber «People.com» berichtet. «Am Anfang war es ein Albtraum», sagt Russini, der auch die mediale Aufmerksamkeit zu schaffen macht. «Die Lügen gerieten völlig ausser Kontrolle», so Russini weiter. «Es kam einfach immer mehr obendrauf und verschlimmerte das, womit wir ohnehin schon zu kämpfen hatten.»

Mit der Show zieht Russini jetzt einen Schlussstrich unter diese schwere Zeit. Wie genau ihr Verhältnis zu Vrabel damals aussah, lässt sie offen. Auch Patriots-Coach Vrabel hält sich bis heute bedeckt. «Ich werde mich nun auf unsere Mannschaft konzentrieren», erklärte er an einer Pressekonferenz im April. Im Gegensatz zu Russini, die ihren Job kündigte, blieb er nach dem Skandal weiter im Traineramt.