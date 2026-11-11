DE
FR
Abonnieren

Nach Pool-Fotos mit NFL-Coach
Reporterin äussert sich erstmals zu Fremdgeh-Gerüchten

Nach Gerüchten um eine Affäre mit Patriots-Coach Mike Vrabel im April dieses Jahres meldet sich NFL-Star-Reporterin Dianna Russini wieder zurück – und äussert sich erstmals zu den Anschuldigungen.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/2
NFL-Insiderin Russini wurde im April zusammen mit Patriots-Coach Vrabel am Pool abgelichtet, beide sind verheiratet.
Foto: AP

Darum gehts

  • Star-Reporterin Russini kehrt nach sechs Monaten Funkstille mit «The Russini Report» in die NFL zurück
  • Anfang Jahr wurde sie mit Patriots-Coach Mike Vrabel an einem Pool in einem Luxusressort fotografiert, beide sind verheiratet
  • Russini nannte die Monate nach den Affäre-Vorwürfen herzzerreissend, Vrabel hielt sich öffentlich bedeckt
20398918 AuthorPlaceholder.png
Fabienne Kleinhenz

Ein halbes Jahr lang war es ruhig um die US-Star-Reporterin Dianna Russini. Anfang des Jahres war sie in die Schlagzeilen geraten, nachdem Fotos die 43-Jährige mit Mike Vrabel (51), Coach des NFL-Teams New England Patriots, am Pool eines Luxusresorts zeigten. Die Brisanz: Beide sind verheiratet und haben Kinder.

Nun kehrt die NFL-Insiderin mit ihrem eigenen Format «The Russini Report» zurück – und äussert sich erstmals zu den Affäre-Gerüchten. Die vergangenen Monate beschreibt Russini als «herzzerreissend». Die Zeit sei für die ganze Familie extrem schwer gewesen, wie sie gegenüber «People.com» berichtet. «Am Anfang war es ein Albtraum», sagt Russini, der auch die mediale Aufmerksamkeit zu schaffen macht. «Die Lügen gerieten völlig ausser Kontrolle», so Russini weiter. «Es kam einfach immer mehr obendrauf und verschlimmerte das, womit wir ohnehin schon zu kämpfen hatten.»

Mehr NFL
NFL-Legende Tom Brady beendet sein Engagement im englischen Klubfussball.
Auf dem Weg zum Aufstieg
NFL-Legende Brady verlässt englischen Traditionsklub
Detroit Lions Captain Jack Campell muss nach einem Takle abtransportiert werden.
Mit Video
Drama überschattet NFL-Spiel
Detroit-Spieler regungslos ins Spital transportiert
LA: Super Bowl LIX - NFL Honors
Fast 50 Jahre Altersunterschied
Liebes-Aus bei NFL-Ikone Belichick und seiner Freundin

Mit der Show zieht Russini jetzt einen Schlussstrich unter diese schwere Zeit. Wie genau ihr Verhältnis zu Vrabel damals aussah, lässt sie offen. Auch Patriots-Coach Vrabel hält sich bis heute bedeckt. «Ich werde mich nun auf unsere Mannschaft konzentrieren», erklärte er an einer Pressekonferenz im April. Im Gegensatz zu Russini, die ihren Job kündigte, blieb er nach dem Skandal weiter im Traineramt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen