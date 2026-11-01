Ihre Liebe hat wegen des grossen Altersunterschiedes für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist alles aus. NFL-Ikone Bill Belichick und seine Freundin haben sich getrennt. Und das nicht erst vor kurzem.

Darum gehts Bill Belichick (74) und Jordon Hudson (25) haben sich getrennt

Die beiden sind schon seit fast einem Jahr kein Paar mehr

Über die Gründe ist nichts bekannt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Herbst 2024 teilte NFL-Ikone Bill Belichick (74) sein Liebesglück mit der ganzen Welt. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, das ihn glücklich strahlend mit seiner neuen Freundin Jordon Hudson (25) zeigt. Der Altersunterschied von 49 Jahren störte die beiden nicht.

Doch nun ist alles aus. Wie das US-Portal TMZ berichtet, haben sich die beiden getrennt. Und das offenbar nicht erst vor kurzem, sondern still und heimlich bereits Ende 2025. Die Öffentlichkeit hat davon nichts mitbekommen, denn Belichick und die ehemalige Cheerleaderin sind weiterhin zusammen aufgetreten. Im Mai besuchten sie das Kentucky Derby und zuletzt fieberte Hudson am Spielfeldrand mit, als Belichicks Team der University of North Carolina spielte.

Wie TMZ aus dem Umfeld des Ex-Paares erfahren hat, sind sie weiterhin «ihren geschäftlichen Partnerschaften verpflichtet und bleiben enge Freunde». Über die Gründe der Trennung ist nichts bekannt. Auf eine Anfrage des Portals haben beide nicht reagiert.

Im Flugzeug kennengelernt

Kennengelernt hatten sich Belichick und Hudson 2021 auf einem Flug von Boston nach Florida. Sie tauschten Telefonnummern, blieben in Kontakt und irgendwann wurde daraus mehr als Freundschaft. Brisant: Als sie sich kennenlernten, war Belichick noch mit Moderatorin Linda Holliday (63) liiert. Die Beziehung ging 2023 nach 16 Jahren in die Brüche. Davor war Belichick von 1977 bis 2006 mit Debby Clarke Belichick verheiratet. Mit seiner Ex-Frau hat er drei Kinder. Alle sind älter als seine nun Ex-Freundin.

Belichick ist der erfolgreichste NFL-Coach aller Zeiten. Mit den New England Patriots gewann er sechsmal den Super Bowl. Zusätzlich holte er zwei Super-Bowl-Siege als Assistenztrainer bei den New York Giants. 23 Jahre lang trainierte Belichick die Patriots, ehe er dieses Amt im Januar 2024 niederlegte. Im Dezember gleichen Jahres wechselte er in den College-Football, wo er nach wie vor tätig ist.