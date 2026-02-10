Wenige Stunden nachdem Keion White den Super Bowl LX im Stadion verfolgt hatte, wurde der Defensive Lineman der San Francisco 49ers in San Francisco angeschossen.

Darum gehts Keion White, 49ers-Verteidiger, wurde vor Nachtclub in San Francisco angeschossen

Schuss traf White am Knöchel, Verletzung nicht lebensbedrohlich, Täter flüchtig

Keion White, Verteidiger der San Francisco 49ers, wurde am frühen Montagmorgen vor einem Nachtclub in San Francisco angeschossen. Zuvor hatte der 27-Jährige den Super Bowl im Levi's Stadium, in dem die Seattle Seahawks die New England Patriots bezwungen hatten, verfolgt, wie Fotos auf seinem Instagram-Profil zeigen.

Laut Angaben des San Francisco Police Department kam es kurz nach 4 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, woraufhin Schüsse fielen. Einer davon traf White am Knöchel. Wie die 49ers in einem Statement schreiben, wurde White bereits operiert. Weitere Updates werde es geben, «wenn es angemessen ist». Gemäss der Polizei ist die Verletzung aber als «nicht lebensbedrohlich» einzustufen. Der bislang noch unbekannte Täter flüchtete.

Es ist bereits das zweite Mal in den letzten eineinhalb Jahren, dass ein Spieler der 49ers eine Schussverletzung erlitt. Im August 2024 war Wide Receiver Ricky Pearsall bei einem Raubüberfall in die Brust geschossen worden. Der 25-Jährige hatte daraufhin den Start der Saison verpasst, er kehrte allerdings schon 50 Tage nach dem Unfall wieder auf das Feld zurück.