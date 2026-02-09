Der «LX Hammer Burger» wiegt 1,5 Kilogramm und kostet 180 Dollar. Beim NFL-Final gab es am Sonntag allerdings nur 200 Stück des Mega-Burgers.

Nur 200 Exemplare des 1,5-Kilogramm-Burgers waren verfügbar

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am Super Bowl beschäftigen bekanntlich nicht nur die Geschehnisse auf dem Spielfeld. Während die Halbzeitshow polarisiert, geht ein Burger aus dem kulinarischen Angebot im Levi's Stadium in San Francisco viral.

Der «LX Hammer Burger» war der Star des Menüs. Die Stückzahl war dabei streng limitiert. Gerade mal 200 waren am Finalspiel der NFL erhältlich. Zwischen den zwei Brioche-Bröttchen wurde eine geschmorte Rinderhaxe mit Knochen, Mirepoix, geschmolzener Blauschimmel-Käse und ein Burger-Patty gequetscht. Der Burger kostete 180 Dollar und wog stolze 1,5 Kilogramm.

Während dieses Jahr ein Burger am Super Bowl viral geht, war es im 2025 in New Orleans ein Cocktail. Satte 59 Dollar kostete der «Voodoo Magic» am letztjährigen Finalspiel. Der Drink bestand aus Don-Julio-Tequila, Grand-Marnier-Cognac, Limettensaft, Jalapeno-Sirup und Mango-Purée.