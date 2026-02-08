DE
FR
Abonnieren

Star-Auflauf in San Francisco
Roger Federer ist beim Super Bowl

Wie jedes Jahr gibt es auch zum 60. Super Bowl in den USA einen grossen Star-Auflauf. Ausserdem wird die Halbzeitshow von Bad Bunny gespannt erwartet. Mit dem Promi-Ticker verpasst du nichts.
Publiziert: 08.02.2026 um vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: 08.02.2026 um vor 31 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_587.JPG
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Bettina Brülhart und Sophie Ofer
08.02.2026, 23:02 Uhr

Roger Federer in San Francisco

Einen Tag vor dem Super Bowl wird Roger Federer bei einem Event in San Francisco mit Jay-Z und Tom Brady gesehen. Natürlich gibt es sofort Gerüchte, dass der Maestro beim Super Bowl im Stadion sein wird. Eine Stunde vor dem Kickoff wird Federer dann auf dem Rasen des Levi Stadium gesehen. Letztes Jahr war der Schweizer in einem Werbespot in der Halbzeit zu sehen. Dieses Jahr ist er direkt vor Ort dabei.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 12 Minuten

Musikalische Eröffnung des Super Bowls

Die Teams stehen noch nicht auf dem Rasen, dafür die Band Green Day. Sie eröffnen den Super Bowl musikalisch, unter anderem mit ihrem Hit «American Idiot».

Foto: AFP
vor 20 Minuten

Jenner und 21 Savage angekommen

Ebenfalls im Levi's Stadium entdeckt wurden Kendall Jenner und 21 Savage.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 23 Minuten

Justin Bieber vor Ort

Sänger Justin Bieber ist mit seiner Frau Hailey in San Francisco angekommen, um sich den Super Bowl anzuschauen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
08.02.2026, vor 28 Minuten

Mega-Burger am Super Bowl

Dieser Burger hat einen stolzen Preis! Er soll 180 Dollar kosten und das Restaurant macht nur 200 davon für den heutigen Super Bowl. Es ist ein Cheesburger mit geschmortem Rinderknochen noch im Fleisch und Point Reyes Blue Fondue auf einem Brioche Bun.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
08.02.2026, vor 41 Minuten

Auch Jay-Z in San Francisco

Wie bereits letztes Jahr ist Jay-Z mit seinen zwei Töchter Blue Ivy und Rumi am Super Bowl zu Gast. Dieses Mal ist aber auch seine Frau Beyoncé dabei. Die Sängerin war selbst der Act der Halbzeitshow 2013.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
08.02.2026, 23:01 Uhr

Präsident sagt Super-Bowl-Besuch ab

Letztes Jahr besuchte Präsident Donald Trump den Super Bowl und sah, wie die Philadelphia Eagles die Kansas City Chiefs besiegten. Dieses Jahr hat Trump schon angekündigt, dass er den Super Bowl nicht schauen wird. Grund dafür ist die Wahl des Acts für die Halbzeitshow: Bad Bunny. Der Präsident schrieb in einem Post auf Truth Social: «Das ist eine schreckliche Wahl».

08.02.2026, 22:56 Uhr

Travis Scott in Santa Clara

Einer der ersten Prominenten, die im Stadion gesichtet werden ist Travis Scott. Der Rapper geht während dem Warm-up am Spielfeldrand einher.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
08.02.2026, 22:55 Uhr

Herzlich Willkommen

Um 00.30 Uhr Schweizer Zeit beginnt in den USA der Super Bowl. Zum Finale der US-Sportart Football gehört aber auch ganz viel Prominenz und natürlich eine mit Spannung erwartete Halftime-Show. Hier verpasst du nichts.

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen