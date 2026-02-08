Roger Federer ist beim Super Bowl

Roger Federer in San Francisco

Einen Tag vor dem Super Bowl wird Roger Federer bei einem Event in San Francisco mit Jay-Z und Tom Brady gesehen. Natürlich gibt es sofort Gerüchte, dass der Maestro beim Super Bowl im Stadion sein wird. Eine Stunde vor dem Kickoff wird Federer dann auf dem Rasen des Levi Stadium gesehen. Letztes Jahr war der Schweizer in einem Werbespot in der Halbzeit zu sehen. Dieses Jahr ist er direkt vor Ort dabei.