Roger Federer ist beim Super Bowl

Roger Federer in San Francisco
Einen Tag vor dem Super Bowl wird Roger Federer bei einem Event in San Francisco mit Jay-Z und Tom Brady gesehen. Natürlich gibt es sofort Gerüchte, dass der Maestro beim Super Bowl im Stadion sein wird. Eine Stunde vor dem Kickoff wird Federer dann auf dem Rasen des Levi Stadium gesehen. Letztes Jahr war der Schweizer in einem Werbespot in der Halbzeit zu sehen. Dieses Jahr ist er direkt vor Ort dabei.
Musikalische Eröffnung des Super Bowls
Die Teams stehen noch nicht auf dem Rasen, dafür die Band Green Day. Sie eröffnen den Super Bowl musikalisch, unter anderem mit ihrem Hit «American Idiot».
Jenner und 21 Savage angekommen
Ebenfalls im Levi's Stadium entdeckt wurden Kendall Jenner und 21 Savage.
Justin Bieber vor Ort
Sänger Justin Bieber ist mit seiner Frau Hailey in San Francisco angekommen, um sich den Super Bowl anzuschauen.
Mega-Burger am Super Bowl
Dieser Burger hat einen stolzen Preis! Er soll 180 Dollar kosten und das Restaurant macht nur 200 davon für den heutigen Super Bowl. Es ist ein Cheesburger mit geschmortem Rinderknochen noch im Fleisch und Point Reyes Blue Fondue auf einem Brioche Bun.
Auch Jay-Z in San Francisco
Wie bereits letztes Jahr ist Jay-Z mit seinen zwei Töchter Blue Ivy und Rumi am Super Bowl zu Gast. Dieses Mal ist aber auch seine Frau Beyoncé dabei. Die Sängerin war selbst der Act der Halbzeitshow 2013.
Präsident sagt Super-Bowl-Besuch ab
Letztes Jahr besuchte Präsident Donald Trump den Super Bowl und sah, wie die Philadelphia Eagles die Kansas City Chiefs besiegten. Dieses Jahr hat Trump schon angekündigt, dass er den Super Bowl nicht schauen wird. Grund dafür ist die Wahl des Acts für die Halbzeitshow: Bad Bunny. Der Präsident schrieb in einem Post auf Truth Social: «Das ist eine schreckliche Wahl».
Travis Scott in Santa Clara
Einer der ersten Prominenten, die im Stadion gesichtet werden ist Travis Scott. Der Rapper geht während dem Warm-up am Spielfeldrand einher.
Herzlich Willkommen
Um 00.30 Uhr Schweizer Zeit beginnt in den USA der Super Bowl. Zum Finale der US-Sportart Football gehört aber auch ganz viel Prominenz und natürlich eine mit Spannung erwartete Halftime-Show. Hier verpasst du nichts.