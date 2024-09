1/5 Kendrick Lamar wird am 9. Februar 2025 an der legendären Halftime Show vom Super Bowl auftreten.

Kendrick Lamar (37) wird bei der Halbzeitshow des Super Bowl 2025 auftreten, wie Roc Nation, Apple Music und die NFL am Sonntag bekannt gaben. Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt.

Es wird Kendrick Lamars zweiter Auftritt bei einer Halbzeitshow sein, nachdem er 2022 bereits Teil von Dr. Dres All-Star-Team mit Mary J. Blige (53), Snoop Dogg (52), Eminem (51) und 50 Cent (49) war.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Auftritt folgt auch auf Lamars musikalischen Schlagabtausch mit Drake (37) in diesem Jahr, der nicht nur mit einem Sieg für den aus dem Los Angeles Quartier Compton stammenden Rapper endete, sondern auch den Song «Not Like Us» hervorbrachte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Sie haben den Richtigen ausgewählt»

Lamar betonte die anhaltende Bedeutung von Rap: «Rap-Musik ist bis heute das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um die Welt daran zu erinnern, warum. Sie haben den Richtigen ausgewählt.»

Roc-Nation-Gründer Shawn «Jay-Z» Carter (54) sagte: «Kendrick Lamar ist wirklich ein Künstler und Performer, wie er nur einmal in einer Generation vorkommt. Seine tiefe Liebe für Hip-Hop und Kultur prägt seine künstlerische Vision.»

Die kreative Leitung für Lamars Auftritt wird von seiner Firma pgLang übernommen, die auch seine «Big Steppers»-Tour von 2022 bis Anfang dieses Jahres betreute.

Werbung

17 Grammys und ein Pulitzer-Preis

Lamar hat seit seinem Major-Label-Debüt «Good Kid, m.A.A.d City» 2012 17 Grammys gewonnen und wurde 2018 als erster Nicht-Klassik- und Nicht-Jazz-Musiker mit einem Pulitzer-Preis für sein Album «Damn» ausgezeichnet. Sein jüngstes Album «Mr. Morale & the Big Steppers» erschien im Mai 2022.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr