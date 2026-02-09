Die Teams betreten das Feld
Zuerst betritt die Mannschaft der Seattle Seahawks das Feld – es wird laut im Stadion. Aufgrund der geographischen Nähe zum Austragungsort San Francisco sind mehr Seahawks-Fans im Stadion. Die Fans der lokalen San Francisco 49er hingegen verbindet eine Rivalität mit dem Westküsten-Konkurrenten.
Danach kommen die Patriots aufs Feld gerannt. Die Unterzahl auf den Rängen ist deutlich zu spüren.
30 Minuten bis zum Start
In 30 Minuten geht es los im Levi's Stadium in Santa Clara bei San Francisco. Übrigens: Im Stadion, in dem normalerweise die 49ers ihre NFL-Heimspiel austragen, wird die Schweizer Nati an der Fussball-WM im Sommer ihr Spiel gegen Katar austragen.
Seahawks-Quarterback Darnold will es allen zeigen
Der Quarterback Sam Darnold war einst ein grosses Talent und wurde dann zum Buhmann der Liga. Jetzt hat er seine Seattle Seahawks in den Super Bowl geführt. Mit einem Triumph würde er es allen Spöttern zeigen. Mehr zu seiner Geschichte kannst du hier lesen.
Ausgangslage
Die Seattle Seahawks haben die Regular Season in der NFC für sich entschieden. Die Franchise aus dem Nordwesten der USA geht als Favorit ins Duell mit dem Rekord-Champion aus dem Bundesstaat Massachusetts. Die wichtigsten Infos zum Super Bowl findest du hier.
Die New England Patriots hatte zu Saisonbeginn niemand auf der Rechnung. Aktuell hat das Team sechs Super-Bowl-Titel auf dem Konto – genauso viele wie die Pittsburgh Steelers. Mit einem Sieg in San Francisco würde man sich zum alleinigen Rekord-Champion krönen.
Willkommen im Ticker
Die Seattle Seahawks oder die New England Patiots? Wer krönt sich in der 60. Ausgabe des Super Bowl zum Champion? Hier im Ticker bist du live mit dabei.