Die Teams betreten das Feld

Zuerst betritt die Mannschaft der Seattle Seahawks das Feld – es wird laut im Stadion. Aufgrund der geographischen Nähe zum Austragungsort San Francisco sind mehr Seahawks-Fans im Stadion. Die Fans der lokalen San Francisco 49er hingegen verbindet eine Rivalität mit dem Westküsten-Konkurrenten.

Danach kommen die Patriots aufs Feld gerannt. Die Unterzahl auf den Rängen ist deutlich zu spüren.