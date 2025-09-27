Die NFL will weiter neue Märkte erschliessen. Dafür kommts jetzt zu einem Coup: 2026 wird ein Football-Match im Maracanã-Stadion ausgetragen.

2026 gibt es American Football im legendären Maracanã zu sehen. Foto: VANDERLEI ALMEIDA

AFP Agence France Presse

American Football erobert den Fussball-Tempel: Die National Football League (NFL) wird 2026 ein Saisonspiel im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro austragen. Das verkündete die Liga, die bereits Partien in Brasilien durchgeführt hat, in einem Statement am Freitag.

«Aufbauend auf dem Erfolg der Spiele in São Paulo könnten wir nicht begeisterter sein, in einer der berühmtesten Städte der Welt – Rio de Janeiro – zu spielen», sagte Commissioner Roger Goodell.

NFL verfolgt klaren Plan

Bereits in den beiden letzten beiden Jahren hatte jeweils eine Partie der Regular Season in Brasilien stattgefunden. Austragungsort war São Paulo, in den nächsten fünf Jahren sollen nun mindestens drei Spiele in Rio de Janeiro ausgetragen werden. Das Maracanã-Stadion zählt zu den berühmtesten Fussballstadien, bereits zweimal (1950, 2014) wurde dort der Weltmeister gekürt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die NFL will mit Spielen in anderen Ländern ihre Reichweite ausbauen, so gab es bereits Partien unter anderem in Mexiko-Stadt, London, Frankfurt und München. In Deutschland treffen am 9. November im Rahmen der «International Games 2025» im Berliner Olympiastadion die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons.