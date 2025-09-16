In der Nacht auf Dienstag setzen sich die Tampa Bay Buccaneers gegen die Houston Texans und die LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders durch.

1/5 Grosser Jubel bei den Tampa Bay Buccaneers und Rachaad White. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Texans verlieren knapp 19:20 gegen Buccaneers in letzter Sekunde

Baker Mayfield führt Tampa Bay mit 215 Pass-Yards und 2 Touchdowns

Pete Carroll feiert 74. Geburtstag, Raiders verlieren 9:20

Die Houston Texans verlieren in der NFL auch ihr zweites Saisonspiel. Zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers setzt es eine knappe 19:20-Niederlage ab.

Die Entscheidung fällt durch ein Touchdown mit nur noch sechs Sekunden auf der Uhr. Die Buccaneers bauen damit ihre erstaunliche Serie aus, starten zum fünften Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison.

Rachaad White besiegelte dies mit einem Run über zwei Yards in die Endzone. Quarterback Baker Mayfield führte sein Team mit 215 Pass-Yards an (25/38 Pässe, zwei Touchdowns, keine Interception). Die Texans hingegen stehen bei 0:2, weil gut zwei Minuten vor dem Ende eine Two-Point-Conversion beim Stand von 19:14 misslingt. Es folgt der entscheidende Bucs-Drive über elf Plays und 80 Yards.

Kein Sieg zum Geburtstag für Pete Carroll

Am 74. Geburtstag ihres Coaches Pete Carroll haben die Las Vegas Raiders in der NFL ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Raiders verloren ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers in der Nacht zum Dienstag mit 9:20, zum Auftakt hatten sie die New England Patriots besiegt.

Carroll, ältester Headcoach der Ligageschichte, hatte 2014 mit den Seattle Seahawks den Super Bowl gewonnen, nach seinem Abschied als Headcoach 2023 arbeitete er dort als Teamberater weiter – bis ihn überraschend die Raiders verpflichteten.

Die Chargers sind perfekt in die Saison gestartet, sie hatten zum Auftakt in São Paulo den Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs bezwungen. Im Monday Night Game warf Quarterback Justin Herbert nun für 242 Yards und zwei Touchdowns, darunter ein 60-Yard-Pass auf Quentin Johnston. Dem Raiders-Quarterback Geno Smith hingegen unterliefen an einem schwarzen Tag drei Interceptions.