Football-Legende Brady gibt Mini-Comeback

An einem Mini-Turnier in Saudi-Arabien wird der siebenfache Super-Bowl-Sieger wieder auf dem Football-Platz stehen. Er ist damit Teil einer Förderungskampagne der Olympia-Variante Flag Football.

1/2 Football-Star Tom Brady (48) ist 2023 vom Spitzensport zurückgetreten. Nun gibt er ein kurzes Comeback für ein Mini-Turnier in Saudi-Arabien. Foto: IMAGO/Imagn Images

Darum gehts Tom Brady kehrt für Flag Football in Saudi-Arabien zurück

Flag Football wird 2028 erstmals Teil der Olympischen Spiele

Tom Brady gewann sieben Super-Bowl-Titel in seiner Karriere

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tom Brady (48) gibt für ein Mini-Turnier in der olympischen Variante Flag Football sein Comeback auf dem Football-Platz. Der mit sieben Super-Bowl-Titeln erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte tritt am 21. März 2026 in Saudi-Arabien an. In der Kingdom Arena in Riad steht er gemeinsam mit weiteren Athleten – unter ihnen die noch aktiven Superstars Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles und Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers – sowie Prominenten aus der Unterhaltungsbranche auf dem Platz.

«Das ist eine Verpflichtung über mehrere Jahre», sagte Brady bei einer Pressekonferenz in Las Vegas. «Wir haben offensichtlich einen guten Start. Auf dieses erste Jahr richtet sich viel Aufmerksamkeit und Energie.» Flag Football ist bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals im olympischen Programm. Die NFL fördert den Sport seitdem noch intensiver und möchte es den Profis ermöglichen, für ihre Heimatländer an den Spielen teilzunehmen.