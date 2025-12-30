Für die Playoffs sind die Los Angeles Rams schon qualifiziert. Nun erleiden sie eine empfindliche Niederlage. Die Entscheidung gegen die Atlanta Falcons fällt erst kurz vor Schluss.

AFP Agence France Presse

Die Los Angeles Rams haben im Kampf um eine bessere Ausgangsposition für die Playoffs der NFL einen Rückschlag erlitten. Das Team um Quarterback Matthew Stafford unterliegt im Monday Night Game bei den Atlanta Falcons 24:27. Kicker Zane Gonzalez sorgt 21 Sekunden vor Spielende für das entscheidende Field Goal für die Falcons.

Den Rams, die bereits vor der Partie für die K.o.-Phase qualifiziert waren, droht nach der fünften Saisonniederlage im 16. Spiel nun ein stärkerer Gegner in den Playoffs. In der starken NFC West belegt der Super-Bowl-Champion von 2022 vor dem letzten Spieltag den dritten Rang.

Die Falcons, die beinahe eine 21:0-Pausenführung aus der Hand geben, verpassen die Playoffs trotz des siebten Saisonsiegs. Highlight der Partie ist ein 93-Yard-Touchdown von Atlantas Runningback Bijan Robinson in der ersten Halbzeit.