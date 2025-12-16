Quarterback-Altstar Rodgers hält Steelers auf Playoff-Kurs

Die Pittsburgh Steelers holen gegen die Miami Dolphins einen wichtigen 28:15-Sieg. Damit führen sie die AFC North drei Spieltage vor Ende der Regular Season an.

Footballstar Aaron Rodgers (42) hält die Pittsburgh Steelers in der NFL auf Playoff-Kurs. Der Quarterback führt sein Team mit zwei Touchdown-Pässen zum 28:15 gegen die Miami Dolphins. Die Steelers führen die AFC North drei Spieltage vor Schluss mit 8:6 Siegen an.

«Das ist der Grund, warum ich zurückkommen wollte – um Teil von etwas Besonderem zu sein», sagt der 42-jährige Altstart, der nach zwei enttäuschenden Spielzeiten mit den New York Jets für ein Jahr in Pittsburgh unterschrieben hat, «wir spielen bedeutende Spiele, wir führen die Division mit einem Spiel an – es gibt noch viel, wofür wir spielen können.»

Rodgers, der in 18 Jahren bei den Green Bay Packers mit dem Super-Bowl-Triumph 2010 zur Legende geworden ist, bringt 23 von 27 Pässen an den Mitspieler und kommt auf 224 Yards ohne Interception. Im November hat er sich eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen, gab aber schon nach zwei Wochen mit einer Schiene sein Comeback. Miami ist mit der achten Saisonniederlage aus dem PPlayoff-Rennen ausgeschieden.