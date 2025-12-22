Darum gehts Star-Spieler D.K. Metcalf erlaubt sich einen fiesen Ausraster gegenüber einem Fan

Die Saison der Kansas City Chiefs hat den nächsten Tiefpunkt erreicht

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Superstar sorgt für Eklat

Beim Gastspiel der Pittsburgh Steelers bei den Detroit Lions steht einiges auf dem Spiel. Beide Teams sind im Kampf um einen Playoff-Platz dringend auf einen Sieg angewiesen. Zumindest bei einem Akteur scheinen die Nerven deswegen blankzuliegen. Die erste Hälfte ist noch nicht ganz zu Ende, als sich Steelers-Star D.K. Metcalf (28) mit einem Fan hinter der Spielerbank anlegt. Das Wortgefecht scheint kurz anzudauern, dann schlägt Metcalf plötzlich mit der Faust nach dem Gesicht des Fans, verfehlt dieses aber knapp. Obwohl von mehreren Kameras eingefangen, steht der Wide Receiver wenige Augenblicke nach dem Ausraster wieder auf dem Platz. Und die Steelers wissen das auszunutzen. Sie gewinnen die Partie gegen Detroit mit 29:24. Ob es für Metcalf nachträglich aber noch eine Strafe absetzt, ist unklar.

Nächster Chiefs-Tiefschlag

Kaum ein Team dürfte das Saisonende so herbeisehnen wie die Kansas City Chiefs. Seit einer Woche ist klar, dass die Franchise zum ersten Mal seit zehn Jahren die Playoffs verpassen wird. Und noch schlimmer: In der entscheidenden Partie gegen die Los Angeles Chargers (13:16) verletzte sich Superstar-Quarterback Patrick Mahomes kurz vor Schluss schwer und wird monatelang fehlen. In dieser Woche muss darum Ersatzmann Gardner Minshew (29) ran. Doch auch für ihn sollte die Saison noch einen weiteren Tiefschlag bereithalten. Schon beim dritten Spielzug geht Minshew ohne Fremdeinwirkung zu Boden und hält sich das Knie. Der Spielmacher versucht zwar noch ein kurzes Comeback auf dem Feld, geht wenig später aber endgültig in die Kabine. Wenig später folgt die erste Diagnose: Verdacht auf Kreuzbandriss. Die Chiefs werden damit die Spielzeit wohl mit Quarterback Nummer 3 Chris Oladokun (26) zu Ende bringen müssen. Zur völlig verkorksten Saison passt auch das Resultat dieses Sonntags. Gegen die bisher schwer enttäuschenden Tennessee Titans setzt es für die Chiefs eine 9:26-Klatsche ab.

Die Resultate der 16. NFL-Woche Freitag, 19. Dezember

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 38:37 Samstag, 20. Dezember

Washington Commanders – Philadelphia Eagles 18:29 Sonntag, 21. Dezember

Chicago Bears – Green Bay Packers 22:16

Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers 23:20

Cleveland Browns – Buffalo Bills 20:23

Dallas Cowboys – Los Angeles Chargers 17:34

New Orleans Saints – New York Jets 29:6

New York Giants – Minnesota Vikings 13:16

Tennessee Titans – Kansas City Chiefs 26:9

Miami Dolphins – Cincinnati Bengals 21:45

Arizona Cardinals – Atlanta Falcons 19:26

Denver Broncos – Jacksonville Jaguars 20:34

Detroit Lions – Pittsburgh Steelers 24:29

Houston Texans – Las Vegas Raiders 23:21 Montag, 22. Dezember

Baltimore Ravens – New England Patriots 24:28 Dienstag, 23. Dezember

2.15 Uhr Indianapolis Colts – San Francisco 49ers Freitag, 19. Dezember

Pleite mit Folgen: Weitere Playoff-Teams klar

Die Niederlage der Detroit Lions zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers sorgte nicht nur wegen des Ausrasters von D.K. Metcalf (siehe oben) für Aufsehen. Denn das Resultat hat auch direkte Playoff-Auswirkungen auf die Konkurrenz. Vom Sofa aus konnten die Chicago Bears (spielten schon in der Nacht auf Sonntag) nämlich zusehen, wie sie sich dank der Detroit-Pleite zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder für die Playoffs qualifizierten. Auch die San Francisco 49ers, die erst in der Nacht auf Dienstag ran müssen, haben sich so bereits fix für die Postseason qualifiziert. Ebenfalls das Playoff-Ticket an diesem Wochenende gelöst haben Titelverteidiger Philadelphia Eagles, die Seattle Seahawks sowie die New England Patriots.