Überragende Touchdown-Leistung

Die San Francisco 49ers schlagen die Indianapolis Colts. Überragend ist dabei die Leistung von Brock Purdy. Er schafft etwas, was einem 49er-Spielmacher letztmals vor 35 Jahren gelang.

AFP Agence France Presse

Quarterback Brock Purdy hat die San Francisco 49ers in der National Football League (NFL) mit einer herausragenden Leistung zum Sieg geführt – und die leisen Playoff-Hoffnungen der gegnerischen Indianapolis Colts fast erstickt. Beim 48:27 bei den Colts um den 44 Jahre alten Rückkehrer Philip Rivers warf Purdy in der Nacht zu Montag (MEZ) erstmals in seiner NFL-Karriere fünf Touchdowns in einem Spiel.

Der letzte 49ers-Spielmacher, dem dies gelang, war vor 35 Jahren der legendäre Joe Montana. «Es ist eine Ehre, für diese Organisation mit Typen wie Joe Montana und Steve Young spielen zu dürfen und auf dem Feld das gleiche Trikot zu tragen», sagte Purdy, der mit seinem Team schon vor der Partie einen Platz in den Play-offs sicher hatte, gegenüber ESPN: «Ich bin nur ein Junge, der seinen Traum lebt.»

Insgesamt fanden 25 der 34 Passversuche Purdys ihr Ziel, das reichte für 295 Yards Raumgewinn. Rivers, der zu seinem zweiten Einsatz seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand kam, warf zwei Touchdowns - aber auch eine Interception, die 49ers-Linebacker Dee Winters zum Touchdown in die Colts-Endzone trug.

Rivers' Comeback aufgrund des verletzungsbedingten Quarterback-Engpasses bei den Colts fast fünf Jahre nach seinem Karriereende droht nun mehr denn je ohne Zugabe zu bleiben. Die Colts stehen als Dritter der AFC South Division nun bei einer Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen und benötigen in den letzten beiden Saisonwochen ein Wunder, um den Sprung in die Play-offs noch zu schaffen.