Schlussspurt in der NFL: Am zweitletzten Spieltag fallen die nächsten Entscheidungen. Die Las Vegas Raiders können sich ausnahmsweise mal über eine Pleite freuen und die Pittsburgh Steelers patzen im Rennen um die Playoffs. Hier gehts zum Check des 17. Spieltags.

Darum gehts Die Pittsburgh Steelers verlieren 6:13 gegen die Cleveland Browns

Die Browns sichern mit ihrem vierten Sieg den Ravens Playoff-Chance

Endstand im «Draft Bowl»: Raiders 10, Giants 34 nach 14. Saisonniederlage

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Mit ein bisschen Hilfe vom Rivalen

Die Aufgabe für die Pittsburgh Steelers am 17. Spieltag ist klar: Ein Sieg gegen die Cleveland Browns und man ist in den Playoffs. Eigentlich kein Problem gegen ein Team, für das die Saison längst gelaufen ist und das bisher erst drei Siege einfahren konnte in dieser Spielzeit. Doch dann zeigen die Steelers mit Star-Quarterback Aaron Rodgers (42) plötzlich Nerven, liefern eine schlampige Leistung ab und verlieren prompt mit 6:13. Brisant: Die Cleveland Brown helfen mit ihrem Überraschungssieg ausgerechnet einem ihrer verhassten Rivalen, den Baltimore Ravens. Diese nämlich haben dank der Steelers-Niederlage immer noch eine Chance auf die Playoffs. Dafür müssen sie einzig im letzten Spiel gewinnen – im Direktduell mit Pittsburgh. Und die Browns? Die feiern den vierten Saisonsieg ausgiebig, senden aber via X auch noch eine Nachricht an die Baltimore Ravens. Die simple Botschaft nach dem Triumph: «Denkt bloss nicht, wir hätten das für euch gemacht.»

«Draft Bowl» geht an die Raiders

Um die Playoffs geht es für die New York Giants und die Las Vegas Raiders schon lange nicht mehr. Stattdessen tragen die beiden Teams am zweitletzten Spieltag der Regular Season den inoffiziellen «Draft Bowl» aus. Sie duellieren sich im direkten Aufeinandertreffen um den ersten Pick im kommenden Draft, dem Auswahlverfahren der NFL-Teams für die besten Talente. Der Verlierer von Raiders gegen Giants wird die Saison mit grösster Wahrscheinlichkeit als schlechtestes Team abschliessen und damit im Draft als erstes einen Spieler wählen dürfen. Vor allem die Gastgeber aus Las Vegas scheinen sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen zu wollen. Von der ersten Minute an leisten die Raiders nicht wirklich viel Gegenwehr. Zur Halbzeit steht es bereits 3:17. Und weil sich die Franchise auch danach nicht wirklich gegen die 14. Pleite der Saison stemmt, heisst es am Ende 10:34. Will man dieser Katastrophen-Saison in Las Vegas also wenigstens noch etwas Positives abgewinnen, heisst es im letzten Spiel gegen die Kansas City Chiefs: gewinnen verboten!

Die Resultate der 17. NFL-Woche Donnerstag, 25. Dezember

Washington Commanders – Dallas Cowboys 23:30

Minnesota Vikings – Detroit Lions 23:10 Freitag, 26. Dezember

Kansas City Chiefs – Denver Broncos 13:20 Samstag, 27. Dezember

Los Angeles Chargers – Houston Texans 16:20 Sonntag, 28. Dezember

Green Bay Packers – Baltimore Ravens 24:41

Carolina Panthers – Seattle Seahawks 10:27

Cincinnati Bengals – Arizona Cardinals 37:14

Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers 13:6

Indianapolis Colts – Jacksonville Jaguars 17:23

New York Jets – New England Patriots 10:42

Tennessee Titans – New Orleans Saints 26:34

Las Vegas Raiders – New York Giants 10:34

Buffalo Bills – Philadelphia Eagles 12:13 Montag, 29. Dezember

San Francisco 49ers – Chicago Bears 42:38 Dienstag, 30. Dezember

Showdown am letzten Spieltag

Wenn am kommenden Wochenende der letzte Spieltag der Regular Season ansteht, sind noch genau zwei Playoff-Plätze zu vergeben. Und bei der NFL wird man sich die Hände reiben. Denn der Spielplan will es, dass beide noch offenen Plätze in Direktduellen vergeben werden. Die Pittsburg Steelers empfangen in der Nacht vom Sonntag auf den Montag die Baltimore Ravens, wobei die Gäste gewinnen müssen, um die Postseason erleben zu können. Die andere noch offene Entscheidung fällt am Sonntagabend zwischen den Carolina Panthers (8 Siege, 8 Niederlagen) und den Tampa Bay Buccaneers (7 Siege, 9 Niederlagen).