In der 14. Woche der NFL endet das Märchen von Quarterback Daniel Jones, und ein Security-Mitarbeiter verletzt sich am Kopf. Ausserdem entsteht eine neue Trainerrivalität, und ein Superstar patzt im dümmsten Moment.

Darum gehts Security-Mitarbeiter bei NFL-Spiel verletzt, Quarterback Jones schwer verletzt

Joe Burrow wirft entscheidende Interceptions gegen Buffalo Bills

Björn Lindroos Redaktor Sport

Security-Schreck

Es läuft das dritte Viertel in der Partie zwischen den Indianapolis Colts und den Jacksonville Jaguars, als Colts-Receiver Michael Pittman Jr. den Football in der Endzone fängt. Dabei stürzt Pittman nach hinten und fällt einem Security-Mitarbeiter in die Beine. Der Mann steht mit dem Rücken zum Spielfeld und wird vom Spieler derart überrascht, dass er voll auf den Hinterkopf knallt.

Der Mann bleibt danach regungslos am Boden liegen und muss mehrere Minuten lang behandelt werden. Auch Pittman kümmert sich um den Stadionmitarbeiter. Laut US-amerikanischen Medienberichten wird der Mann nach dem Unfall mit einer Gehirnerschütterung ins Spital gebracht.

Die Resultate der 14. NFL-Woche Freitag, 5. November:

Detroit Lions – Dallas Cowboys 44:30 Sonntag, 7. Dezember:

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 9:37

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers 22:27

Cleveland Browns – Tennessee Titans 29:31

Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts 36:19

Minnesota Vikings – Washington Commanders 31:0

New York Jets – Miami Dolphins 10:34

Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints 20:24

Buffalo Bills – Cincinnati Bengals 39:34

Las Vegas Raiders – Denver Broncos 17:24

Green Bay Packers – Chicago Bears 28:21

Arizona Cardinals – Los Angeles Rams 17:45 Montag, 8. Dezember:

Kansas City Chiefs – Houston Texans 10:20 Dienstag, 9. Dezember:

Jones-Märchen endet jäh

Schon vor dem Security-Unfall kommts für die Colts zum grossen Schock. Quarterback Daniel Jones geht kurz vor Ende des ersten Viertels ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Die bittere Diagnose: Der Spielmacher hat sich die Achillessehne gerissen und verpasst den Rest der Saison.

Nicht nur ein herber Schlag für die Playoff-Hoffnungen der Colts, sondern auch das Ende der märchenhaften Saison von Jones. Der Quarterback galt vor der Saison als Lachnummer der Liga, in New York und Minnesota wurde er aussortiert. In Indianapolis zeigte er sich wie verwandelt und legte mit den Colts einen Traumstart hin. Jetzt endet das Märchen jäh. Für Jones kommt Ersatzmann Riley Leonard ins Spiel, dieser kann die 19:36-Pleite gegen die Jaguars aber nicht mehr verhindern.

Superstar wirft die Saison weg

Um noch Chancen auf die Playoffs zu wahren, hätten sich die Cincinnati Bengals keine Fehler mehr erlauben dürfen. Doch im Duell mit den Buffalo Bills tut dies ausgerechnet Star-Quarterback Joe Burrow. Sein Team führt fünf Minuten vor Schluss und ist im Ballbesitz, als Burrow einen Pass genau in die Hände von Bills-Verteidiger Christian Benford wirft, der ihn direkt für einen Touchdown in die Endzone trägt.

Und statt einer Reaktion folgt der nächste Bock: Einen Spielzug später wirft Burrow schon wieder eine Interception. Buffalo profitiert, erhöht kurze Zeit später und gewinnt am Ende 39:34. Zwei Fehlpässe, die wohl das Ende der ohnehin schon kleinen Playoff-Träume bedeuten. Für Cincinnati ist es bereits die neunte Pleite der Saison. Ziemlich sicher zu viel, um in die Playoffs einzuziehen.

Kühler Handschlag

«Ich habe es genossen, ihn zweimal zu schlagen», sagte Chicago-Trainer Ben Johnson bei seiner Vorstellung im Januar über Matt LaFleur, Trainer von Erzrivale Green Bay Packers. Hintergrund: In seiner alten Rolle als Assistenztrainer von Detroit gewann Johnson zweimal in einer Saison gegen Green Bay.

Elf Monate später gibt LaFleur die Antwort auf dem Platz. Seine Packers schlagen im Topspiel des 14. Spieltags die Bears von Johnson mit 28:21. Dass die beiden nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen sind, zeigt sich auch beim üblichen Handschlag nach dem Spiel. Die Trainer schütteln sich die Hand nur kurz, in die Augen schauen sie sich nicht.

Besonders brisant: Bereits in zwei Wochen kommts in Chicago zum Rückspiel. Eine Partie, die nicht nur im Playoff-Rennen extrem wichtig ist, sondern auch die nächste Episode in der neusten Trainerrivalität der NFL darstellt.