Punkte-Festival in Detroit
Lions feiern gegen Cowboys wichtigen Sieg im Playoff-Kampf

Die Detroit Lions gewinnen eine punktereiche Partie gegen die Dallas Cowboys mit 44:30. Runningback Jahmyr Gibbs wird mit drei Touchdwons zum Matchwinner.
Publiziert: vor 25 Minuten
Jahmyr Gibbs hält die Playoff-Träume der Detroit Lions mit drei Touchdowns am Leben.
Foto: AP
AFPAgence France Presse

Die Detroit Lions feiern im Playoff-Rennen der NFL einen immens wichtigen Sieg. Sie gewinnen gegen die formstarken Dallas Cowboys mit 44:30. Für Detroit ist es der achte Sieg aus nun 13 Spielen. Überragender Mann auf Seiten von Detroit ist Running Back Jahmyr Gibbs, der drei der fünf Touchdowns erzielt.

Die Lions gehen früh im Spiel in Führung und sind nach der Pause bereits mit 19 Punkten vorne, als Dallas zum Comeback ansetzen. Auf mehr als drei Punkte kommen die Cowboys aber nicht heran. Am Ende der Partie müssen sie die Lions wieder davonziehen lassen.

Für Dallas, das die vergangenen drei Spiele gewonnen und dabei unter anderem die letzten beiden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles geschlagen hat, ist es ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nun noch für den Einzug in die Endrunde genügt, liegt bei unter zehn Prozent.

