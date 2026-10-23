Eigentlich wollten die Atlanta Falcons mit einem Retro-Design des eigenen Logos bei den Fans für Euphorie sorgen. Doch der Schuss ging für das NFL-Team gehörig nach hinten los.

Darum gehts Das NFL-Team Atlanta Falcons hat ein Retro-Logo mit neuen Farben präsentiert

Das Design sorgt im Netz für Spott und böse Nazi-Vergleiche

Die Franchise scheint zumindest das Farbdesign schon wieder eingestampft zu haben

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Seit 1965 sind die Atlanta Falcons Teil der NFL. Genug Historie also, um auch mal mit Stolz zurückzuschauen und sich auch beim eigenen Erscheinungsbild etwas auf die Wurzeln zu besinnen.

Und weil Retro-Designs fürs Logo und die Trikots auch im American Football der Renner sind, haben die Falcons dick aufgetragen: Der schnittige Falke im aktuellen Emblem wurde diese Woche durch jenen aus der Anfangszeit der Franchise in der NFL ersetzt.

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Und auch bei den Teamfarben wurde etwas geschraubt. Statt viel Schwarz und etwas Rot sollte neu eine Kombination aus Rot, Weiss, Schwarz und etwas Gold dominieren. Sollte. Denn das neue Erscheinungsbild, das am Mittwoch vom Klub präsentiert wurde, ist schon wieder verschwunden. Geblieben ist zwar der Retro-Vogel, doch die Farb-Kombi wurde offenbar schon wieder eingestampft.

Plötzlich ist Hitler Falcons-Fan

Eine Erklärung liefert möglicherweise der Blick in die Kommentarspalten auf Social Media. Denn die Reaktionen auf den neuen Falcons-Auftritt fallen vogelwild aus.

Viele sahen im Design unheimliche Ähnlichkeiten zu den Insignien und Flaggen der Nationalsozialisten in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Entsprechend folgten geschmacklich zumindest fragwürdige Bild-Kreationen mit Adolf Hitler als Falcons-Fan, Atlanta-Spieler mit Nazi-Armbinden und Wortschöpfungen wie «The Bird Reich» in Anspielung an das Dritte Reich der NS-Diktatur.

Gut möglich also, dass man sich bei der Franchise nochmals Gedanken gemacht hat und im Farbtopf mischt. Etwas Zeit bleibt noch für Anpassungen. Atlanta spielt am Sonntagabend um 18 Uhr (Schweizer Zeit) zu Hause gegen die San Francisco 49ers.