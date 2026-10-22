Ex-NFL-Profi stirbt im Alter von 37 Jahren

Allen Bailey ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Der ehemalige Defensive End lief jahrelang für die Kansas City Chiefs in der NFL auf.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Traurige Nachrichten aus den USA: Der ehemalige NFL-Profi Allen Bailey ist am vergangenen Dienstag tot an seinem Wohnort im Bundesstaat Florida aufgefunden worden, wie sein Bruder dem Portal «TMZ Sports» mitteilt. Der langjährige Defensive End ist nur 37 Jahre alt geworden. Es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen.

Der aus dem US-Bundesstaat Georgia stammende Bailey verbrachte den Grossteil seiner Profi-Karriere bei den Kansas City Chiefs und spielte dort unter anderem an der Seite von Superstar Patrick Mahomes (31). 2018 erreichte er mit den Chiefs den Final der American Football Conference.

Noch vor dem Super-Bowl-Triumph der Chiefs im Jahr darauf wurde Bailey zu den Atlanta Falcons transferiert, wo er seine Karriere 2021 schliesslich beendete.

Am Mittwoch bringt unter anderem Mahomes seine Trauer über Baileys Tod zum Ausdruck: «Es sind schreckliche Neuigkeiten. Ein grossartiger Teamkollege – er war einer dieser Spieler, die ein Team zusammenhalten. Er war nicht unbedingt ein Superstar, aber einer, der alles zum Laufen brachte.» Und Chiefs-Trainer Andy Reid (68) bezeichnet Bailey als «einen meiner Lieblingsspieler».