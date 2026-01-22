So aktivierte das Lausanner Unispital seinen Notfallplan

Von Georg Nopper, Redaktor am Newsdesk

In der Brandnacht aktivierte das Universitätsspital Lausanne (CHUV) erstmals seinen internen Katastrophenplan. Dieser ist bei einem massiven Zustrom von Patienten vorgesehen. Zuvor war er im November 2024 im Rahmen einer Grossübung getestet worden. Wie die Westschweizer Zeitung ​​«24 heures»​​ berichtet, erhielt die Notaufnahme des CHUV in der Brandnacht kurz nach 2 Uhr erste, noch unvollständige Informationen aus dem Wallis über zahlreiche Verletzte, darunter viele junge Menschen mit schweren Verbrennungen.

Die Aktivierung des Katastrophenplans ermöglichte es, rasch Betten, Material und Personal zu mobilisieren. Der Zeitpunkt am 1. Januar hatte dabei spezielle Folgen: Einerseits waren die Operationssäle frei, andererseits befanden sich viele Mitarbeitende in den Ferien, sodass eine Rückrufaktion nötig war. Besonders gefragt waren Notfallmediziner, Anästhesisten und Intensivmediziner.

Zwischen 3.30 und 9.30 Uhr wurden 22 Patienten mit Verbrennungen per Helikopter oder Ambulanz ins CHUV gebracht. Viele mussten intubiert und künstlich beatmet werden, zudem litten einige an Cyanidvergiftungen durch Rauchgase. Dank der Zusammenarbeit mit anderen Spitälern der Westschweiz standen ausreichend Medikamente und medizinisches Material zur Verfügung.

Der Katastrophenplan betraf weite Teile des Spitals, von der Notaufnahme und der Intensivstation über die Apotheke bis zur Logistik und der Sicherheit. Auch die Betreuung von Angehörigen, die psychologische Unterstützung für Mitarbeitende und die Medienarbeit waren Teil des Einsatzes.

Die Mehrheit der Patienten wurde in den folgenden Tagen im Rahmen einer internationalen Koordination in ausländische Spezialkliniken verlegt. Nach 96 Stunden wurde der Katastrophenplan aufgehoben.