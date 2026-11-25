Am Mittwochabend findet in der Innenstadt von Zürich eine unbewilligte Demonstration statt. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Darum gehts Mehrere Hundert Menschen demonstrierten in Zürich unbewilligt gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch

Entlang der Route gab es Schmierereien, auf die Tamedia-Fassade flogen Farbflaschen aus Glas

Die Polizei bot einen Wasserwerfer und Diensthunde auf, der Tram- und Busverkehr war gestört

Marian Nadler Redaktor News

Die Demonstration nahm gegen 19.30 Uhr an der Bahnhofstrasse, Ecke Kuttelgasse, ihren Anfang, berichtet BRK News. Unter dem Motto «Widerständig & selbstbestimmt – Patriarchale Gewalt zerschlagen» zogen mehrere Hundert Demonstrierende durch die Innenstadt. Viele der Teilnehmenderinnen und Teilnehmer waren dunkel gekleidet und vermummt, einige tragen Schutzbrillen und Atemschutzmasken.

Während des Demonstrationszugs wurden wiederholt bengalische Fackeln gezündet. Entlang der Demonstrationsroute kam es zu Sachbeschädigungen in Form von Schmierereien und Sprayereien. Betroffen war unter anderem das Gebäude des Medienunternehmens Tamedia, gegen dessen Fassade mit roter Farbe gefüllte Glasflaschen geworfen werden.

Noch keine Polizeibilanz

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Neben zahlreichen Einsatzkräften in Ordnungsdienstmontur wurden auch ein Wasserwerfer und Diensthunde aufgeboten. An mehreren Stellen errichtete die Polizei Strassensperren.

Aufgrund der Demonstration und des Polizeieinsatzes kam es zu erheblichen Einschränkungen im Tram- und Busverkehr der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Nach 21 Uhr erreichten die Demonstrierenden den Helvetiaplatz. Dort begann sich die Demonstration dort allmählich aufzulösen.

Das Ausmass der Sachschäden ist bislang nicht bekannt. Auch über allfällige Festnahmen oder Verletzte liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Der Polizeieinsatz dauerte zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an.