Seit 60 Jahren ist die Festanlage des Restaurants Schützenruh beim Knabenschiessen Tradition, doch am Samstag stoppte die Stadtpolizei die Musik. Der Platz liege nicht auf dem offiziellen Festgelände – beim Wirt und einer Band trifft das auf Unverständnis.

Wirt und Band verstehen Welt nicht mehr: «Haben alles gleich gemacht wie in den letzten Jahren»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizei Zürich stoppt Lautsprecherbetrieb am Albisgütli während Knabenschiessen 2026

Wirt Beat Müller kritisiert abruptes Verbot nach 60 Jahren Tradition

Ohne Musik: Gäste bleiben aus, Umsatzverluste wahrscheinlich laut Betreiber

Fabrice Obrist Redaktor News

Seit 60 Jahren betreibt das Restaurant Schützenruh beim Albisgütli während des Knabenschiessens eine Festanlage. Auf einem Platz hinter dem Restaurant stehen an den Septembertagen dann Zelte und es wird rege zur Musik getanzt.

Auch dieses Jahr war wieder alles für den Festbetrieb bereit – bis am Samstagabend die Stadtpolizei vorbeikam und dem Traditionsbetrieb einen Strich durch die Rechnung machte. Die Lautsprecher müssen abgestellt werden, ordneten die Beamten an. Der Grund: Der Platz würde sich nicht auf dem Gelände des Knabenschiessens befinden.

«Ich komme nicht ganz draus»

Wirt Beat Müller (60) hat dafür wenig Verständnis. Seit 60 Jahren betreibe das Restaurant diese Festanlage, die letzten 10 davon habe er selbst durchgeführt, und noch nie habe es ein Problem gegeben. «Ich komme nicht ganz draus», erklärt er gegenüber Blick. «Wir haben alles gleich gemacht wie in den letzten Jahren auch.»

Auf Anfrage von Blick erklärt die Stadtpolizei Zürich, dass sich der Platz hinter dem Restaurant nicht auf dem Festgelände des Knabenschiessens befindet und somit eine Bewilligung für den Betrieb nötig wäre. Diese habe der Wirt jedoch nicht vorweisen können.

«Im Sinne der Verhältnismässigkeit haben wir gesagt, dass der Betrieb auf dem Platz am Sonntag und Montag trotzdem weitergeführt werden darf, einfach ohne die Lautsprecher», sagt die Stapo.

Wirt befürchtet Umsatzeinbussen

«Juristisch weiss ich nicht, wie es genau aussieht», erklärt Wirt Müller. «Jetzt ist niemand erreichbar, das heisst, wir müssen dann am Montag weiterschauen.»

Für den 60-Jährigen ist aber schon jetzt klar, dass es zu Einbussen kommen wird. «Wir müssen dann zum Schluss der drei Tage schauen, aber einige Gäste gehen jeweils wieder, weil es keine Musik gibt, und jetzt haben wir auch falsch eingeteilte Mitarbeiter. Es ist ein riesiger Rattenschwanz.»

Band zeigt sich irritiert

Traditionell findet auf dem Platz hinter dem Restaurant Schützenruh auch ein Konzert der Band Lucky Boys statt. Dieses führen sie seit 25 Jahren durch. Genau während ihres Auftritts am Samstag kam jedoch die Stapo vorbei und ordnete das Abstellen der Lautsprecher an, wie die Musiker auf Facebook sagen.

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«Wir respektieren selbstverständlich gesetzliche Vorschriften und behördliche Auflagen», so die Band. «Trotzdem stellt sich für uns die Frage, weshalb eine Veranstaltung, die seit Jahrzehnten in dieser Form zum Knabenschiessen-Wochenende gehört, plötzlich und ohne eine für uns nachvollziehbare Vorankündigung nicht mehr mit Livemusik durchgeführt werden darf.»