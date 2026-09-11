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Er wollte einsteigen, aber die Tür war schon zu
Mann (58) gerät am Zürcher HB unter Zug – schwer verletzt

Ein 58-Jähriger geriet in der Nacht auf Freitag am Hauptbahnhof Zürich unter einen abfahrenden Zug, als er trotz verriegelter Türen einsteigen wollte. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
Publiziert: 12:09 Uhr
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Aktualisiert: 15:31 Uhr
Ein Mann geriet am Hauptbahnhof Zürich unter einen Zug und wurde dabei schwer verletzt.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 58-Jähriger stürzt am Bahnhof im Kanton Zürich unter Zug
  • Trotz lebensrettender Hilfe erlitt der Mann schwere Verletzungen
  • Polizei schliesst Fremdverschulden aus, SBB-Spezialisten im Einsatz
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Pauline BouillonRedaktorin News Desk

In der Nacht auf Freitag kam es am Hauptbahnhof Zürich zu einem schweren Unfall. Kurz nach Mitternacht versuchte ein 58-jähriger Mann, in einen bereits abfahrbereiten Zug einzusteigen. Da die Türen schon verriegelt waren, trat er mehrfach gegen den Waggon.

Als der Zug anfuhr, geriet der Mann unter die Räder. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Polizisten leisteten vor Ort sofort lebensrettende Erste Hilfe, ehe der Rettungsdienst übernahm und den Verletzten ins Spital brachte.

Spezialisten der SBB sowie von Schutz und Rettung Zürich standen im Einsatz. Die Polizei schliesst ein Drittverschulden aus.

Es ist nicht das einzige Zugunglück in diesem Monat. Am vergangenen Samstag wurde der 13-jährige Timur S.* von einem losfahrenden Zug erfasst, nachdem er zwischen Perron und Zug geraten war. Er erlag seinen tödlichen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

* Name geändert

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